العقبة.. حملة تبرع ووقفة احتجاج دعما للأشقاء بغزة

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نظم حزب الميثاق الوطني فرع العقبة بالتعاون مع وزارة الصحة ومديرية بنك الدم والجمعية الأهلية للتبرع بالدم حملة وطنية واسعة للتبرع بالدم تحت شعار "دم واحد.. شعب واحد"، بمشاركة كافة الفاعليات الشعبية والنقابية والحزبية.وقال رئيس فرع الحزب بالعقبة معاذ المحاريق إن الحملة تأتي تضامنا معنويا للأهل في غزه هاشم الذين يتعرضون لعدوان مستمر من الكيان الصهيوني، مؤكدا على وقوف أهل العقبة وأعضاء الحزب مع الأخوة في فلسطين المحتلة، منددا بالعدوان الصهيوني الغاشم الذي ارتكب أبشع جرائم الحرب بحق الأهل بغزة.وأكد النائب عبيد ياسين أن هذه الفعاليات التضامنية تؤكد وقوف القيادة والشعب الى جانب الأخوة في غزة، مشيدا بموقف جلالة الملك عبد الله الثاني الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، مشيرا أن الأهل في محافظة العقبة مستمرون في تضامنهم مع الأشقاء في كامل الأراضي الفلسطينية المحلتة لا سيما قطاع غزة من خلال المسيرات والوقفات المنددة بالاعتداءات الصهوينية وماكنة الحرب الصهيونية.وفي ذات السياق، نظمت الحركة الاسلامية في العقبة وقفة أمام مسجد أبو داوود دعما لأهالي غزة ونصرة للفلسطينيين في ظل تواصل عدوان الاحتلال على القطاع.ورفع المحتجون شعارات منددة بجرائم الاحتلال وهمجيته بحق الفلسطينيين، وهتفوا بالتكبيرات ابتهاجا بما حققته المقاومة الفلسطينية من هجمات متعددة على الاحتلال بعد سنوات من الظلم والاستبداد.