الجمعة 17 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

العقبة: عدوان الاحتلال الهستيري تطهير عرقي وديني (صور وفيديو)

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نظمت الفعاليات الحزبية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني في العقبة وقفة تضامنية مع اهل قطاع غزة
  نظمت الفعاليات الحزبية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني في العقبة وقفة تضامنية مع اهل قطاع غزه وعموم الاهل في الاراضي الفلسطينية المحتلة امام مسجد الحسين بن طلال عقب صلاة الجمعة وبمشاركة المئات من ابناء العقبة. اضافة اعلان
ورفع في الوقفة عبارات تضامنية تنديدا بعدوان الكيان الصهويني الغاشم المحتل وغطرسته والابادة الجماعية التي يتعرض لها ابناء قطاع غزة، بالاضافة الى الاعلام الاردنية والفلسطينية وصور شهداء وضحايا ماكنة الاحتلال العسكرية .
وأكد المتحدثون ان العدوان المتواصل الذي قهر البشر والشجر والحجر جاء بحقد دفين وتطهير عرقي وديني لاهلنا الصامدون في غزة، حيث دمر كل شيء في القطاع المحاصر ويعبر عن فشل الاحتلال عسكريا.
واشار المتحدثون ان شهداء و ضحايا الاطفال والنساء والمدنيين العزل والذي وصل الى اكثر من 11 الف شهيد اغلبهم من الاطفال والنساء في الحرب الهستيرية جاء بغطاء غربي على راسها امريكيا وبريطانيا، مؤكدين ان الاعلام الغربي المتحيز وسع من دائرة العنف واستهداف المحرمات في القانون الدولي.
وبين المتحدثون ان الأردن قيادة وحكومة وشعبًا، هو السند والظهير الحقيقي والأول للشعب الفلسطيني، وهو يخوض معارك الشرف والفداء دفاعًا عن حقوقه المشروعة بإقامة دولته على ارضه، مؤكدين ان الاردن هو أرض الرباط والداعم الأقوى للشعب الفلسطيني وحيوا نضاله وبسالته.
ودعا المتحدثون المجتمع الدولي إلى أن يقوم بمسؤولياته بإجبار إسرائيل على تطبيق المواثيق والمعاهدات الدولية التي تسمح بتوفير ممرات آمنة لإمدادات الغذاء والدواء والكهرباء والمياه لأهل غزة.
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