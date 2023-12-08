العقبة: عدوان الاحتلال الهستيري تطهير عرقي وديني

أحمد الرواشدة

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عبرت الفعاليات النقابية والحزبية والمجتمعية عن رفضهم لعدوان الاحتلال الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني وصمودهم أمام الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، وحرب الابادة الجماعية والذي وصل الى اكثر من 17 الف شهيد معظمهم من الاطفال والنساء واصابة اكثر من 65 الف مصاب.ولوح المشاركون بالأعلام الاردنية والفلسطينية متوشحين بالكوفية وصور لشهداء اطفال ودعوا إلى "تحرير فلسطين" واتهموا إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية"، بعد قصفها بشكل مكثف وعنيف لقطاع غزة.واكد المتحدثون في الوقفة ان استمرار العدوان الاسرائيلي على اهلنا في قطاع غزة ما هو دلالة عن عجزه عن تحقيق اي انجاز لاسكات داخله المضطرب، مؤكدين ان الاحتلال الاسرائيلي الهش فقد صوابه باستهدافه كل مقومات الحياه في غزة والمدنيين العزل واجبرهم على النزوح الى مناطق استهدفها الاحتلال ليوقع اكبر عدد ممكن من الشهداء.وبين المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الفعاليات الحزبية والنقابية والمجتمعية في العقبة عقب صلاة الجمعة من امام مسجد الحسين بن طلال ان المشروع الاستعماري الإسرائيلي يجب أن يتوقف الآن، لأنه لا يؤدي إلا إلى زيادة دائرة العنف والقمع للفلسطينيين اضافة الى اتساع دائرة الحرب في سيناريوهات مقبلة اثرها كبير على المنطقة، معتبرين أمريكا شريكة في الحرب على غزة، واصفين الرئيس الأمريكي جو بايدن بمجرم الحرب، داعين إلى محاكمته أمام المحاكم الدولية والمحلية، مطالبين الحكومة الأردنية بقطع جميع العلاقات مع دولة الاحتلال، وشددوا على ضرورة عدم الاكتفاء بطرد السفير أو إلغاء اتفاقية الماء مقابل الكهرباء، وأكدوا أن هذا الكيان يظهر حجم الحقد الذي يكنه تجاه العرب والمسلمين، وكشفوا عن مخططاته لتهجير الأهل في فلسطين الذي يشكل اختراقا للمعاني الإنسانية وتعد صريح على الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.وطالب المشاركون المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية التدخل لوقف هذه الانتهاكات السافرة ضد الشعب الفلسطيني، مشددين دعمهم المتواصل ووقوفهم مع الحق الفلسطيني حتى تحقيق نصرهم وحقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدين على موقف القيادة الهاشمية الثابت والحكومة الاردنية وكافة اطياف المجتمع الاردني المتامسك حيال القضية الفلسطينية .