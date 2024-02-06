الثلاثاء 06 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

العقبة لإدارة المرافق تتسلم إدارة مرافق نادي الأمير راشد

شركة العقبة
شركة العقبة لإدارة المرافق

كشف مدير عام شركة العقبة لإدارة المرافق عن تسلم الشركة إدارة مرافق نادي الأمير راشد التابع لشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ والواقع في قلب مدينة العقبة، ضمن التوجه نحو تطوير خدمات النادي وديمومتها وفق خطط تنفيذية متخصصة بها شركة إدارة المرافق ترتكز على تطوير كافة مرافقه وإشراك القطاع الخاص في تشغيله لتحسين الخدمات المقدمة واستحداث مرافق خدمية جديدة تليق بزوار النادي ومرتاديه.
وأضاف أن إدارة المرافق العامة من قبل شركة مختصة يشكل توجها إداريا جديدا على المستوى الوطني لكنه نظام معمول به في مختلف دول العالم وأثبت جدواه الاقتصادية ونتائج متميزة من حيث الاستدامة والجودة في تقديم الخدمات.
وبين الشوابكة اعتماد شركة العقبة لإدارة المرافق حاليا على أنظمة وتطبيقات إلكترونية تمكنها من تصويب أي خلل أو ملاحظة داخل أي مرفق في وقت قياسي مشيرا إلى تعاقد الشركة مع ثلاث شركات خاصة إحداها للصيانة وأخرى للنظافة وثالثة للأمن.
وحول إدارة ساحة الثورة العربية الكبرى من قبل شركة المرافق قال الشوابكة، إن إدارة الساحة تعتمد على أسس وخصوصية تراعي رمزية المكان تاريخيا وتراثيا ففيها يقع بيت الشريف الحسين بن علي وقلعة العقبة المملوكية حيث قيدت الشركة  بعض النشاطات التزامًا بخصوصية المكان ورمزيته إذ لا يسمح في الساحة بإشعال "أراجيل" التبغ أو افتراش الأرضيات أو ركوب الدراجات خاصة وأن الساحة أصبحت الآن مركزا رئيسا لغالبية النشاطات والاحتفالات التي تتم بكافة المناسبات الوطنية إضافة إلى البعد السياحي الذي تحتله المنطقة .

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وحول مواقف المركبات وعددها أربعة مواقف تم إنشاؤها في مدينة العقبة بهدف توفير مناطق اصطفاف آمنة وتوفير انسيابية لحركة الزوار والتسوق داخل الأسواق التجارية بين الشوابكة أن هذه المواقف تعتمد بدل خدمات رمزية لا يزيد على دينار واحد لكل اربع ساعات اصطفاف وهي فترة كافية لأي عملية تسوق كما تم أخذت مصلحة تجار المناطق التجارية بعين الاعتبار حيث تم تحديد بدل خدمات مواقف تفضيلي رمزي  لكل صاحب محل تجاري يبلغ ٢٠ دينار في الشهر لمركبتين تعودان لكل محل.


ونوه الشوابكة إلى أنه تم الانتهاء من تجديد أرضيات ملعب العقبة الرئيس من قبل شركة تطوير العقبة حيث استبدلت أرضيات العشب الطبيعي بأرضيات  من مادة الترتان التي تسمح بالمزيد من إقامة المباريات الدورية المحلية والوطنية موضحا أنه تم استحداث تطبيق إلكتروني لحجز الملعب بحيث يتمكن الراغبين في الحجز سواء أكاديميات أو أفراد من حجز الوقت المناسب لإشغال الملعب دون أي تدخل بشري ووفق تسعيرة منافسة مع إعطاء أولوية للأكاديميات الرياضية في العقبة التي زاد عددها عن ٣٥ أكاديمية بعد إنشاء الملعب .
ونوه مدير عام المرافق إلى إدارة الشركة لإسكان الشامية الخاص بالعمالة الآسيوية الوافدة والعاملة في مدينة العقبة الصناعية والذي يضم ٤٧ مبنىً يسكنه ما يزيد على ٤٢٠٠ موظف وعامل يعملون في قطاع المحيكات والأنسجة مع توفير كافة الخدمات المعيشية اليومية لهم.
وختم الشوابكة حديثه بأن شركة العقبة لإدارة المرافق شركة مملوكه للحكومة بنسبة مئة بالمئة تعمل بموجب الأنظمة والتعليمات الحكومية، لكنها تدير عملياتها وفق أسلوب القطاع الخاص بعيدا عن النمطية والبيروقراطية.

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