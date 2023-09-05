الأربعاء 06 أيلول 2023
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العقبة لإدارة وتشغيل المرافق تدير جميع العمليات بالمنشآت الحيوية بالمدينة

شعار شركة العقبة لإدارة المرافق
شعار شركة العقبة لإدارة المرافق
العقبة- أكد رئيس مجلس إدارة الشركة مفوض الشباب والريادة في سلطة منطقة العقبة الخاصة رمزي الكباريتي أن شركة العقبة لإدارة المرافق تدير جميع العمليات في منشآت ومرافق مدينة العقبة الحيوية تنفيذاً لنهجها الرامي إلى تعزيز الحركة السياحية في الأردن وخدمة أهالي العقبة وزوارها من خلال خطط تشغيلية ذكية تستجيب لأي طارئ وتضمن استمرارية العمليات والخدمات الحيوية بالشكل الأمثل.اضافة اعلان

وأضاف الكباريتي أن تطوير الخدمات الرقمية في الشركة بشكل عصري وفعال ساهم في دعم فرص الاستثمارات الاقتصادية والسياحية في الأردن بشكل عام والعقبة بشكل خاص، لافتاً إلى أن الشركة مستمرة من خلال غرفة عملياتها بمتابعة سير العمليات الحيوية وسلامة الإجراءات الإدارية والخدمية على مدار الساعة لجميع المنشآت التي تقوم بإدارتها بالتنسيق مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لضمان توافر كل سبل العناية وجودة الخدمات المقدمة لأهالي مدينة العقبة وزوارها من داخل المملكة وخارجها.

من جهته، أكد مدير عام الشركة ياسر الشوابكة أن الشركة تشرف على إدارة المرافق العامة الشاطئية للحفاظ على مستوى الخدمات الصحية المرافقة للتدفق السياحي النشط الذي وصل في الأشهر الماضية إلى نسب غير مسبوقة، بالإضافة إلى المحافظة على متطلبات السلامة العامة لمرتادي وسط المدينة من خلال إدارة وتنظيم مواقف السيارات في المنطقة الخاصة والذي يؤدي إلى سلاسة الحركة والتنقل داخل الوسط التجاري.

وقال الشوابكة إن الشركة تتابع سير العمل ومتطلبات سلامة الإجراءات الإدارية والخدمية لجميع المرافق والمصادر الخاصة بالمدينة السكنية للعمال في جميع الأوقات من السنة بما فيها أيام العطل الرسمية والأعياد، مبيناً أن عدد سكانها ناهز أربعة آلاف عامل يعملون في مصانع الأنسجة والمحيكات في المدينة الصناعية.

وحول المجمع الترفيهي الذي يقع في قلب مدينة العقبة وعلى مقربة من شوارعها الحيوية التي تشهد اكتظاظاً سياحياً في المناسبات المختلفة وفي أيام العطل وفي ذروة الموسم السياحي، أوضح أن المجمع الذي يقع على مساحة (11500 م2) بمساحة بناء تقارب (5000م2) يضم سينما مكشوفة، سينما الأطفال، نافورة موسيقية راقصة، مطاعم ومقاهي، ومتحف محاكاة الواقع الافتراضي في منطقة التسوية.

وفي إشارة إلى مناصرة مهنة الصيد والصيادين بصفتها أحد أهم التقاليد الاجتماعية والاقتصادية في مدينة العقبة، أكد الشوابكة أن إنشاء ميناء ومعرض الصيد مرفق مهم لهذه الصناعة والذي يدار من قبل شركة المرافق يوفر العناء على صيادي السمك لعرض غلالهم من الأسماك التي يتم صيدها في خليج العقبة ويوفر هذه المادة الغذائية في مكان واحد للمتسوقين، مشيرا إلى أن سوق السمك سيكون فقط للأسماك التي يتم صيدها في خليج العقبة وتباع طازجة للمستهلكين .

وبحسب مدير عام الشركة، فقد خضعت ساحة الثورة العربية الكبرى المطلة مباشرة على البحر قرب بيت الشريف الهاشمي الحسين بن علي إلى تأهيل وتطوير من قبل شركة تطوير العقبة بما يتناسب مع أهميتها الرمزية والتاريخية للمملكة وأصبحت تعج بالحياة وفيها تقام أهم النشاطات الجماهيرية والاحتفالات وتمتد ساحة الثورة العربية على مساحة (4808 م2) وشيد فيها مبانٍ ومخازن ومحلات تجارية بمساحات وصلت إجمالا إلى (3967 م2).

وأكد الشوابكة أن شركة المرافق تعمل على استدامة عمل العديد من المرافق بموجب اتفاقية موقعة مع سلطة المنطقة الخاصة وأهمها ساحة الثورة ومبنى سوق السمك ومرسى قوارب الصيادين والمرافق الصحية على الشاطئ الجنوبي وفي قلب المدينة، كما أنها تعمل على استدامة مواقف المركبات التي أنشئت حديثاً في ثلاثة مواقع حيوية في ساحة الثورة العربية وفي المنطقة التجارية الثانية وتتسع مواقفها لـ120 مركبة وفي المنطقة التجارية الثالثة والتي تتسع أيضاً لـ120 مركبة ومواقف منطقة الشلالة التي تتسع لـ320 مركبة، الأمر الذي يسهل عملية وصول زوار العقبة وسياحها إلى أسواق المدينة التجارية التي تقع في قلب المدينة دون تشكيل أي إعاقة لحركة المرور أو اكتظاظات كانت تشهدها المنطقة جراء غياب المواقف المخصصة للمركبات بمختلف أنواعها .

فيما تدير الشركة بشكل كامل المرافق التي تتبع لشركة تطوير العقبة ومنها ملعب العقبة الرياضي والذي يتسع لحوالي (4000) شخص في الملعب الرئيسي بالإضافة إلى ملاعب خماسية عدد (2) بقدرة استيعابية لـ200 شخص مثلما تدير مدينة العمال السكنية والمجمع الترويحي الذي أنيطت مهمة تشغيله لمستثمر من القطاع الخاص.

وختم مدير عام الشركة حديثه بقوله: ستكون شركة العقبة لإدارة المرافق محط أنظار أصحاب المرافق والمنشآت في مدينة العقبة ممن يسعون إلى الحفاظ على قيمة المرفق والغاية المنشأ لأجلها ضمن رقابة ومتابعة وتشغيل، من خلال باقة متطورة من الأنظمة وفريق عمل جاد ذي خبرة واسعة في تنفيذ الخطط التشغيلية وإدامة العمل في المرافق بمختلف أنواعها.

يشار إلى أن شركة العقبة لإدارة المرافق هي شركة مملوكة لشركة تطوير العقبة وتمتلك مبنى رئيساً (أسواق المدائن) تبلغ مساحته الإجمالية (11500 م2) ويضم المبنى العديد من مقار الدوائر والمؤسسات الرسمية وبعض مؤسسات المجتمع المدني.
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