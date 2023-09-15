السبت 16 أيلول 2023
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العقبة: مشاريع تنتظر تنفيذها بعد زيادة المخصصات

جانب من مدينة العقبة الساحلية-(الغد)
جانب من مدينة العقبة الساحلية-(الغد)
 فرضت الاحتياجات التنموية في مدينة العقبة وأطرافها بمجالات البنية التحتية الأساسية والخدمات العامة والصحة والتعليم والشباب على مجلس محافظة العقبة، رفع مخصصات موازنته للعام المقبل لما يقارب من نصف مليون دينار لتبلغ 9 ملايين و25 ألف دينار.اضافة اعلان
ووسع مجلس محافظة العقبة من حصة لواء القويرة وقضاء وادي عربة باستحواذهما على ما يقارب من 70 % من موازنة العام المقبل ستوزع على مختلف القطاعات، مع التركيز على التعليم والصحة والسياحة والشباب، لحاجة تلك القطاعات للمزيد من الخدمات.
فيما استحوذت القصبة على 30 % من الموازنة خصصت لقطاعي الصحة والتعليم، وهما أهم ملفين في العقبة، بينما توزعت عموم الموازنة في محافظة العقبة كافة على 20 قطاعا، مع مراعاة الأغلبية ودليل الاحتياجات الذي عمل المجلس بأعضائه على رسم الاحتياج لكل منطقة.
وقال رئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو لـ"الغد"، إن الموازنة غطت أكثر من 20 قطاعاً، مع التركيز على قطاعات الأشغال والصحة والتربية والمياه والشباب؛ حيث تغطي هذه المشاريع مجالات الطرق والصحة والمياه والتعليم ودعم الشباب والمرأة، مشددا على أن المسار التنموي في محافظة العقبة يمر ضمن جهات عدة، هي سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير وادي عربة والبلديات، وهي معنية بتنمية الاقتصاد والبنية التحتية وتحسينها في مختلف مناطق المحافظة، الى جانب أهمية التشاركية الحقيقية مع المجلس التنفيذي وعدم تعطيل أي من المشاريع الخدمية التي تخص المواطن.
وأكد أن المجلس مع الاشتباك الإيجابي، بهدف الخدمة العامة والسعي من أجل أن يكون مؤشر الأداء لدى المجلس عاليا جدا فيما يخص تنفيذ المشاريع الخدمية.
وأشار عمرو إلى أن هناك شراكات مع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب ومؤسستي ولي العهد ونهر الأردن، وجميع هذه الشركات تكللت مشاريعها بالنجاح وبنسبة 100 %، خاصة فيما يتعلق بتمكين وتدريب الشباب، مؤكداً أن هناك العديد من الشراكات مع مركز زها الثقافي والصندوق الهاشمي في مشاريع مشتركة عدة تصب في خدمة مجتمع العقبة، مع التركيز على مناقشة سبل دعم الشباب وإيجاد فرص عمل لهم، ورفع المخصصات لتدريب وتأهيل الشباب على المهن النوعية التي تواكب سوق العمل بالتشارك والتشبيك مع الجهات ذات الاختصاص.
وفيما يخص قطاع التعليم، بين عمرو أنه تم البدء بمجموعة من المشاريع قبل أن يتم تسليم مشاريع أخرى، وتتعلق ببناء المدارس في مدينة العقبة ولواء القويرة وإضافة غرفة صفية، من أبرزها مدرسة العاشرة في المدينة ومدرسة القويرة، فيما خصص مجلس المحافظة مبلغا ماليا لاستكمال تركيب مكيفات لجميع مدارس العقبة.
وعلى صعيد الصحة، أشار عمرو إلى أن هناك توجها نحو مستشفى العقبة الحكومي "الميداني سابقا" لشراء أجهزة غسيل الكلى وحاضنات الخداج للأطفال، إضافة الى قرب استلام المركز الصحي الشامل في العقبة بالمنطقة السكنية الخامسة بكلفة مليون و200 ألف دينار، وكذلك العمل على بناء مستودعات الأدوية لمحافظة العقبة للقضاء على مشكلة انقطاع الأدوية في بعض المراكز الصحية في المحافظة.
وبالنسبة للأشغال العامة، أكد عمرو أن هناك العديد من المشاريع المشتركة بين المجلس ووزارة الأشغال، وهي مخصصة لصيانة وتعبيد الطرق في مناطق وادي عربة والديسة والقويرة والعقبة خاصة، ودعم جزئي لجسر النفط، مشيراً إلى أن مشاريع الشباب لها اهتمام كبير وقد خصصنا مبالغ مالية لصيانة وإنشاء بعض المرافق الشبابية، لا سيما استكمال المرحلة الثانية من ملعب وادي رم وصيانة مدينة الأمير حمزة وبعض المراكز الشبابية في المحافظة، موضحا أن هناك مشاريع مشتركة مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لا سيما بما يتعلق بالحدائق العامة في المدينة التي تعاني من شح في بعض أحيائها، وتم تقديم دعم مالي لإنشاء حديقتين خلال العام المقبل بكلفة 320 ألف دينار في منطقتي الكرامة والتاسعة.
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