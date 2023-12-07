الخميس 07 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

العقبة: وصول 33 أردني وعربي قادمين من غزة عبر "الجسر العربي"

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سفينة تابعة لأسطول الجسر العربي
العقبة- يواصل أسطول الجسر العربي نقل مواطنين أردنيين وعرب قادمين من قطاع غزه الى المملكة عبر الخط البحري الدولي العقبة – نويبع الذي يربط ميناء العقبة مع الموانىء المصرية (مجانا ) و تقديم الرعاية الطبية والغذائية الكاملة  لهم وذلك ضمن الجهود الاردنية في تأمين وصول الاردنيين و العرب الى ديارهم بسلام وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ومتابعة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله وكافة الجهات المعنية في محافظة العقبة. اضافة اعلان
وأكد مدير عام الجسر العربي عدنان العبادلة وصول 33 أردني وعربي اليوم – الخميس - الى  محطة الركاب  بالعقبة  عبر  بواخر الجسر العربي،  مشيرا أن الجسر وفر لهم كافة الامكانات و التسهيلات الخدمية والطبية و الغذائية  بالتعاون مع الجهات المعنية في محافظة العقبة، مبينا على أن العدد المتوقع  وصوله حتى رحلات السبت المقبل البحرية سيصل الى 111 مواطن اردني وعربي  قدموا عبر اسطول  شركة الجسر العربي و بمتابعة من وزيرة النقل وسام التهتموني وكافة الجهات ذات العلاقة في محافظة العقبة و تم نقلهم عبر بواخر الجسر العربي من ميناء نويبع المصري الى ميناء محطة الركاب بالعقبة " مجانا" في تأكيد على الدور الوطني الهام الذي تلعبه شركة الجسر العربي في دعم الجهود الاردنية الرسمية و الشعبية لمساعدة الاهل و الاشقاء في قطاع غزه و المساهمة في عودة آمنة للاردنيين و العرب الذين اجبرتهم الحرب على المغادرة.
وأشاد العبادلة بتعاون ومتابعة كافة الجهات المعنية في العقبة في استقبال و تسهيل عودة الاردنيين و بعض الجاليات العربية عبر الخط البحري الدولي العقبة – نويبع في اشارة الى دور سلطة العقبة الخاصة و محافظة العقبة و الاجهزة الامنية و الادارية و الصحية التي عملت على مدار الساعة لخدمة العائدين من قطاع غزه. 
وبين العبادله ان الجسر العربي قام خلال الايام الماضية بشحن 51  شاحنة محمله بالمساعدات والمعونات  الغذائية والطبية والعينيه المقدمه من الشعب الاردني الى الاشقاء في قطاع غزه عبر اسطوله البحري وسط تشهيلات ومتابعه من كافة الجهات المعنية بالعقبة.
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