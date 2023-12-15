الجمعة 15 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

العقبة.. وقفة احتجاجية تنديدا بجرائم الاحتلال

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العقبة.. وقفة احتجاجية تنديدا بجرائم الاحتلال
العقبة - نفذت الفعاليات النقابية والحزبية والمجتمعية في مدينة العقبة وقفة احتجاجية من امام مسجد الحسين بن طلال تنديدا بالعدوان الاسرائيلي الهمجي على قطاع غزة المتواصل لاكثر من 70 يوما دون هوادة او رحمة لشعب اعزل راح ضحيته اكثر من 20 الف شهيد اغلبهم من الاطفال والنساء والشيوخ.اضافة اعلان
وتأتي الوقفة امتدادا للوقفات الاحتجاجية التي تقام كل يوم جمعة منذ بدء عدوان الاحتلال الصهويني الغاشم على قطاع غزة واستهداف كافة مناحي الحياة لا سيما دور العبادة والمستشفيات والمدراس التي تكتض بعشرات الاف من النازحين.
وطالب المشاركون في الوقفة بوقف العدوان على المدنيين العزل ودور العبادة والمستشفيات والمنازل وتوفير ممرات آمنة لايصال جميع انواع المساعدات للقطاع الذي يعيش اوضاع انسانية خطيرة وصلت الى حد المجاعة وانتشار الاوبئة والامراض، مؤكدين ان ما تتعرض له غزة هو حرب ابادة بشرية عرقية تجاوزت الاعراف والمواثيق والقوانين الدولية، مطالبين المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح وصريح ازاء ذلك وتنفيذ قرارات مجلس الامن والزام المحتل فاقد شرعيته على الارض.
واكدوا على اهمية دعم صمود اهلنا في غزة وان الوضع خطير للغاية وان القضية الفلسطينية الان على المحك وهنالك مخططات تحاك من اجل تصفية القضية وطرد كل الفلسطنيين من اراضيهم وبناء مستوطنات جديدة عليها، مطالبين الدول الاسلامية والعربية والعالم بالتحرك سريعا لانقاذ الاطفال والنساء والشيوخ الامنين الذين يقصفون بوابل من الاسلحة المحرمة دوليا وتؤدي للقتل واصابات بالغة. 
واشاروا الى ان الحصار على غزة هو اعتداء بربري على الانسانية وان ازدواجية المعايير التي يتبعها لغرب في دعم الاحتلال ستقود الى مزيد من التصعيد والقتل للابرياء، لافتين الى الجرام التي يرتكبها الاحتلال يرقى الى مستوى جرائم الحرب التي يمارسها الاحتلال ضد أصحاب الأرض الأصليين وهو ما يخالف القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية في هذا الشأن.
وحيوا صمود أهل غزة والمقدسيين وكل الفلسطنيين المرابطين على اراضيهم المحتلة بمواجهة الهجمة الممنهجة والرامية الى تفريغ فلسطين وغزة من سكانها الأصليين والعمل على تهويدها، مؤكدين وقوف الأردن بكل مستوياته مع الأهل في فلسطين عامة وغزة خاصة.
وانتقدوا صمت العالم والمجتمع الدولي وعدم تحركة امام ما يشهده القطاع من حرب وحشية ضد الانسانية في قطاع غزة واستخدام الاسلحة المحرمة دوليا، مؤكدين ان الحق والشرعية ستنتصر باذن الله على الباطل والمعتدي.
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