العقبة: وقفة احتجاجية ضد العدوان الإسرائيلي ودعما للمقاومة (فيديو)

اضافة اعلان

أكد مشاركون في وقفة احتجاجية امام مسجد الحسين بن طلال في وسط مدينة العقبة تضتمنا مع الاهل في غزة والمقاومة، أن الاحتلال الاسرائيلي عاد مقهوراً مستوحشاً بقصف هستيري على كافة انحاء قطاع غزة بعد فشله الذريع المهين له قبل الهدنة.واشار مشاركون من فعاليات حزبية ونقابية ومجتمعية بالعقبة ان استمرار قصف الاحتلال الاسرائيلي فور انتهاء الهدنة يعبر عن تعطشه للدم وتصفية عرقية ممنهجة باتت واضحة امام القاصي والداني لتصفية القضية الفلسطينية ، مؤكدين ان الاحتلال غير قادر على تحقيق اهدافه المعلنة ويلجأ الى قصف كل متحرك في قطاع غزة تحول الى حرب على المستشفيات وتدمير المنازل على ساكنيها الامنيين.وبين المتحدثون بالوقفة ان استئناف الاحتلال للعدوان الغاشم على غزة جاء بموافقة امريكية والتي كانت تلمح سابقا بمواصلو العدوان للقضاء على حماس ما هو الا فشل سياسي وعسكري بحكم حقائق الميدان في تحقيق السقوف العالية من الهجوم على غزة بعد "طوفان الأقصى"، مشيرين ان انه وبعد أكثر من 52 يوما على الحرب التي أعلنها نتنياهو، والتي قتل فيها الكيان الإسرائيلي أكثر من 15 ألف فلسطيني، بينهم 70% من الأطفال والنساء، كما دمرت شمال القطاع وأجبرت حوالي مليون مدني من سكانه على النزوح قسرا إلى الجنوب، رضخت في النهاية إلى هدنة مؤقتة.وقال المشاركون ان المواطنين الغزيين اصيبوا بخيبة امل واحباط بعد قصف همجي اكثر ما كان عليه قبل الهدنة ومرحلة جديدة من المجازر الدموية وهواية قتل الأبرياء وسط سحب الدخان الكثيف التي ملئت سماء قطاع غزة.واثنى المشاركون بالمقاومة في غزة التي إطلاقت سراح المحتجزين والأسرى من قلب غزة وبحضور لافت بثت من خلالها المقاومة الفلسطينية رسائل عديدة عسكرية وسياسية وإنسانية وهي بحد ذاتها معركة خسرها الاحتلال الاسرائيلي على جميع الصعد وشوهت "صورة النصر" التي كان يسعى لها رئيس الوزراء الإسرائيلي المختل عقليا.وحمل المشاركون في الوقفة "شعارات تندد بقتل الأبرياء في قطاع غزة"، خاصة بعد الهدنة والذي وصل فيه عدد الشهداء لعشرات الشهداء و الجرحى، مطالبين بمحاسبة الكيان الإسرائيلي على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، والوقف الفوري للحرب على غزة وحماية المدنيين وإدخال المعونات الدولية بشكل عاجل ومستدام، مشيرين إلى مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية ومناصرة الأشقاء في غزة.واكد المشاركون استمراهم في التضامن المشروع بالوقفات الاحتجاجية وبكل معاني ومفردات السخط والادانة لمسلسل الإبادة الجماعية لأهلنا في غزة والضفة، وفي مواجهة الاستهداف الممنهج للقدس والأقصى المبارك، ومواصلة لمعركة طوفان الشعب في الاردن وعموم دول العالم لإسقاط التطبيع وإلغاء كل اتفاقيات الشؤم التطبيعي.