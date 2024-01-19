الجمعة 19 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

العقبة.. وقفة تضامنية مع الأشقاء في فلسطين

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وقفة تضامنية أمام مسجد الحسين بن طلال نصرة للأشقاء في غزة وتنديدا باستمرار العدوان الاسرائيلي على القطاع والضفة
نظمت الفعاليات الشعبية والحزبية والتقابية في محافظة العقبة بعد صلاة الجمعة وقفة تضامنية أمام مسجد الحسين بن طلال نصرة للأشقاء في غزة وتنديدا باستمرار العدوان الاسرائيلي على القطاع والضفة.اضافة اعلان
وطالب المشاركون في الوقفة الحكومات العربية بمقاطعة الكيان الإسرائيلي ووقف كافة أشكال التطبيع معه والوقوف مع الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة على أرضه وإيصال المساعدات له بكل الطرق المتاحة.
وحيا المشاركون الموقف الاردني ملكا وحكومة وشعبا ومواقف الدول التي تضامنت مع حق الشعب الفلسطيني والدفع من أجل محاكمة هذا الكيان الغاشم الذي إرتكب أبشع المجازر ضد الأطفال والنساء والشيوخ  باعتبار هذه المجازر جرائم إبادة جماعية ارتكبتها قوات الإحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الأعزل .
وأكدوا التفافهم حول القيادة الهاشمية التي كانت وما زالت النصير الأول للقضية الفلسطينية وداعمة لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه منذ بدء الأحتلال الاسرائيلي لفلسطين .
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