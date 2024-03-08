العقبة : وقفة عربية وعالمية حاسمة لإنهاء العدوان على غزة

احمد الرواشدة

طالبت الفعاليات الحزبية والنقابية والمجتمعية في محافظة العقبة بوقفة عربية وعالمية جادة وحاسمة لانهاء الحرب وعدوان الاحتلال الاسرائيلي السافر على قطاع غزة فوراً.

اضافة اعلان



وقالت الفعاليات في وقفتها الاسبوعية بعد صلاة الجمعة من امام مسجد الحسين بن طلال في وسط المدينة إن ما يجري في قطاع غزة منذ 5 أشهر هو حرب إبادة بشعة وممنهجة ضد الشعب الفلسطيني.



ورفع المشاركون، شعارات ورددوا هتافات تُناصر الأشقاء الفلسطينيين وتدين العدوان الغاشم والمتواصل على قطاع غزة، محيين صمود الأهل في فلسطين، كما استنكروا الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال المتواصلة التي ترتكب ضد المدنيين العزّل.