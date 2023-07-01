العقبة: 100 ألف زائر في العيد

احمد الرواشدة

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شهدت مدينة العقبة حركة سياحية نشطة خلال عطلة عيد الأضحى بعد أن استقبلت 100 ألف زائر وبنسبة إشغال فندقي وصلت إلى 90 %، الأمر الذي بدد مخاوف عاملين بالقطاع كانوا أشاروا إلى إنخفاض بنسب الحجوازات في مختلف القطاعات السياحية قبيل العيد بأيام قليلة.ولم تتجاوز نسبة الإشغال الفندقي قبل العيد بيوم واحد الـ 60 %، وهي نسبة اعتبرت دون التوقعات، في وقت علق عاملون بالقطاع على أن ترتفع الحجوزات مع أول أيام العيد قياسا مع ما شهدته أعياد سابقة كانت فيها الحجوزات منخفضة وارتفعت بشكل قياسي ومتسارع.وكان مدير السياحة في سلطة العقبة بيتر مرجي قال إن نسبة الحجوزات بفنادق العقبة وبكافة التصنيفات قبيل العيد "جيدة"، لافتا إلى أن العقبة ستشهد خلال عيد الأضحى إطلاق الفعاليات والمهرجانات الفنية والترفيهية للعائلات بمدينة العقبة وبقية مدن المملكة والسائحين من الخارج، والتي ستقام في ساحة الثورة العربية الكبرى ومتنزه ساحتها "سوق جار البحر" حيث تتضمن حفلات غنائية وعروضا فنية للأطفال وبازارا للمنتوجات اليدوية ومعرضا للكتاب.وقال مدراء فنادق ومسؤولو حجوزات فندقية في العقبة حينها إن نسبة الحجوزات الحالية مقارنة بالعيد السابق ليست مرتفعة ودون التوقعات، مؤكدين أن موسم الأعياد الماضي كانت نسبة الحجوزات أكثر من العيد الحالي ومرتفعة.وأشار مسؤول حجوزات في أحد فنادق الـ 5 نجوم، أحمد الشياب أن حجوزات الفندق لم تتعد 60 % خلال الأيام التي سبقت العيد، غير أنه توقع أن تزيد النسبة خلال أيام عيد الأضحى المبارك وهو ما حدث بالفعل.ويقول الخبير الاقتصادي محمد الرواشدة إن أغلب العائلات الأردنية ومع بدء العطلة المدرسية قررت خيار السفر خارج الأردن نظرا للعروض الكبيرة التي توفرها المكاتب السياحية مقارنة مع العروض الداخلية لفنادق العقبة والبحر الميت، بالإضافة إلى قرار بعض العائلات عدم السفر والبقاء في منازلهم، نظرا لعدم القدرة المادية، معتقدا أن الرحلات السياحية لم تعد متطلبا أساسيا في ظل غلاء الأسعار.ورغم ذلك يقول مرجي إن السلطة وبالتعاون مع شركائها من المكاتب والقطاع السياحي اتخذت عدة إجراءات لجذب السائح المحلي الى المدينة الساحلية من خلال ترويج المنتجات السياحية في المدينة، إضافة إلى إقامة عدة فعاليات عائلية ترويحية ترفيهية في مختلف مناطق العقبة لا سيما ساحة الثورة العربية الكبرى والتي ستكون متاحة ومجانية للجميع دون فرض أي رسوم دخول للأشخاص.وبحسب نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مفوض السياحية حمزة الحاج حسن، فإن الاحصائيات الموثقة والتي نفذتها كوادر السلطة طيلة فترة العيد بينت دخول 100 ألف زائر إلى العقبة من معابر اليتم ووادي عربة والدرة ومطار الملك الحسين الدولي وميناء محطة الركاب، بالإضافة إلى دخول 23500 سيارة ركوب و 2400 حافلة متوسطة وكبيرة إلى المدينة الساحلية، مؤكدا أن أيام العيد في العقبة مضت بهدوء وتعاونت كافة كوادر السلطة في الميدان مع الشركاء من القطاع السياحي إلى جانب الجهاز الأمني، ما كان له الأثر الإيجابي في تقديم الخدمات بشكل مناسب وبما يليق بزوار العقبة وسياحها الذين قصدوها طلبا للراحة والاستجمام.وأبدى زوار وسياح إعجابهم بمستوى النقلة النوعية التي وصلت إليها مدينة العقبة ومستوى النظافة والتقدم وتنوع الخدمات الترفيهية التي نفذتها السلطة خلال عطلة العيد، ما أضفى على المدينة طابعا جاذبا للسياحة والسياح، فيما شهدت المدينة وشوارعها الرئيسة وشواطئها إقبالا كبيرا من الزوار لا سيما على الفعاليات التي اقيمت في ساحة الثورة العربية الكبرى وشملت على عروض فنية وترفيهية وترويحية.وبالتوازي مع ذلك، اطلقت سلطة العقبة حملة "أتركها نظيفة 2023" للعام الخامس على التوالي خلال أيام عيد الأضحى المبارك بهدف الحفاظ على المعابر والمراكز الجمركية والساحات العامة والشواطئ العامة خالية من الملوثات البيئية والنفايات المختلفة وسط تفعيل كامل لقانون السلطة البيئي.وأوضح الحاج حسن أن كوادر الرقابة الصحية عملت على مدار الساعة خلال عطلة العيد وكثفت الرقابة على كافة الأغذية التي تعرض وتباع في المنشآت الغذائية لتأمين الزوار والسكان بالمواد الغذائية حسب المواصفات المطلوبة وحرصا على أن تكون كافة أنواع الأغذية المقدمة للمواطنين سليمة وصالحة للاستهلاك.