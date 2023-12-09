السبت 09 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الفايز: "العقبة الاقتصادية" تسعى لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الخدمات

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الفايز يلتقي وفدا من أهالي مدينة العقبة
أحمد الرواشدة 
 أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز إن السلطة تسعى ضمن خطتها الاستراتيجية تعزيز قنوات التواصل مع المجتمع المحلي بكافة مكوناته من أفراد ومؤسسات وتضع في أولوياتها الاستراتيجية تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور وذلك تحقيقاً  لرؤية جلالة الملك عبدلله الثاني في منطقة العقبة.اضافة اعلان
وأضاف خلال لقائه وفداً من أهالي مدينة العقبة الفايز أن السلطة من خلال مجلس المفوضين وبكافة أذرعها وأدواتها والشركات التابعة،  تضع في خطتها ضمان المسؤولية المجتمعية  وتحسين وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في العقبة  وزيادة المشاركة المجتمعية والتفاعل مع مؤسسات المجتمع  المحلي وأفراده وفق ما أتاحه قانون السلطة الذي نعمل من خلاله لمواجهة التحديات الكبيرة التي نحتاج فيها لتكاثف الجهود مع المجتمع المحلي لتحقيق أهداف المنطقة الخاصة.
وأشار الفايز  إلى أن الثقة بالمجتمع المحلي عالية جداً وهي الحافز الأكبر للاستمرار بالعمل و الإنجاز ، حيث أن السلطة مستمرة في خدمة العقبة وأهلها  المتمثلة بالمصلحة العامة بالتعاون والتشارك مع المجتمع المحلي الذي هو الشريك الرئيس في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة .
ونوه الفايز إلى أننا في سلطة العقبة الخاصة نضع نصب أعيننا  الأهداف  الإيجابية التي تخدم مجتمع المدينة و الإقليم ونوجه الجميع في السلطة للتركيز على رفع مستويات الخدمة في مدينتنا العزيزة والأهل فيها عبر قنوات التواصل المختلفة، وسنبقى على اتصال دوري مع الجميع للاستماع لأهم القضايا التي تنعكس إيجاباً على مستوى المنطقة و رفع كفاءة الخدمة حيث أننا نضع كل الأمكانيات لخدمة المواطنين.

واستمع الفايز خلال اللقاء  إلى كافة الملاحظات والطلبات والمقترحات التي تقدم بها الوفد والتي تخص العديد من القضايا والمشاريع والخدمات العامة المتعلقة بمنطقة العقبة، مؤكداً على اتخاذ الإجراءات العاجلة والفورية  للملاحظات التي تقع ضمن اختصاص السلطة  وفق إطار القوانين والتشريعات الناظمة ودراسة كافة المقترحات والتوصيات لبعض المشاريع والخدمات العامة من قبل مجلس المفوضين ومدى إمكانية تنفيذها.
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