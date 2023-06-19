الثلاثاء 20 حزيران 2023
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الفايز يؤكد جاهزية العقبة لاستقبال عيد الأضحى

الفايز يؤكد جاهزية العقبة لاستقبال عيد الأضحى
الفايز يؤكد جاهزية العقبة لاستقبال عيد الأضحى
العقبة - ترأس رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة معالي نايف حميدي الفايز اجتماع تنسيقياً لمناقشة استعدادات مدينة العقبة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بحضور محافظ العقبة وأعضاء مجلس المفوضين ومدراء الأجهزة الأمنية في العقبة. اضافة اعلان
وأشاد الفايز في حديثه بجهود كافة رؤساء ومرتبات الأجهزة الأمنية وكوادر المؤسسات الرسمية والفعاليات الشعبية خلال الاحتفالات الوطنية بالمناسبات والأعياد الرسمية؛ ومشاركتهم باحتفالات زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، مشيراً للدور الرئيس الذي قامت به دار محافظة العقبة بالتعاون مع السلطة من خلال التنسيق والمتابعة لكافة الفعاليات والاحتفالات التي قامت بها كافة المؤسسات من خلال التعاون المستمر بالعمل ضمن الفريق الواحد والذي شهد قصة نجاح تسجل للعقبة كإنموذج لبقية المحافظات. 
وأكد الفايز على جاهزية واستعدادات كافة الكوادر في العقبة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك القادم، حيث ستشهد العقبة إطلاق الفعاليات والمهرجانات الفنية والترفيهية للعائلات بمدينة العقبة وبقية مدن المملكة والسائحين من الخارج ، والتي ستقام في ساحة الثورة العربية الكبرى ومتنزه ساحتها "سوق جار البحر" حيث تتضمن حفلات غنائية وعروض فنية للأطفال وبازارٍ للمنتوجات اليدويّة ومعرضاً للكتاب، حيث تعتبر ساحة الثورة مرفقا سياحيا وترفيها مميزاً وميدانا شاملة لراحة المواطنين. 
من جهته أشار محافظ العقبة خالد الحجاج إلى تكثيف الحملات الأمنيّة على المواقع التي تشهد ازدحاماً للمواطنين، حفاظا على سلامتهم وعلى مناطق الشواطئ ، ومنع المبيت في المرافق العامة، إضافة إلى وضع خطة مرورية تأخذ بعين الاعتبار مواقع الاختناق المروري داخل مدينة العقبة وتكثيف الحملات على المخالفات البيئية  ورصد المخالفات عبر الشواطئ وفي الساحات العامة، ومنع ظاهرة التسوّل في الأسواق التجارية والمرافق العامة.
بدورهم استعرض أعضاء مجلس المفوضين الخطط التنفيذية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وشملت القطاعات الصحية والإدارية والسياحية والخدماتية، حيث تتضمن العديد من المحاور الخدماتية التي تهم المواطنين والزوار
بالإضافة إلى رفع جاهزية كوادر السلطة وشركائها وتقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات لهم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والسياح خلال عطلة العيد.

وشرح المدراء المعنيّين في السلطة عن برامج العمل ضمن الخطة توضح آلية توزيع الفرق والكوادر والمهام والواجبات للفرق الميدانية  مع الشركاء في كافة الأجهزة المختصة، وتحديد مواقع ذبح الأضاحي ورفع المخلفات والنفايات من كافة مناطق المدينة السكنية والتجارية على مدار الساعة، وتنفيذ الجولات الرقابيّة على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة أمن وغذاء المواطنين، بالتنسيق مع غرفة العمليات في مركز خدمات المدينة وغرفة العمليات في دار المحافظة،  واللتان تعملان على مدار الساعة لتقديم ما يحتاجه المواطن من خدمات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كافة.
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