الخميس 10 آب 2023
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الفايز يبحث مع وزيرة البيئة المصرية ومحافظ جنوب سيناء الاهتمام المشترك بقطاع السياحة

منظر جمالي من مدينة العقبة - (بترا)
العقبة
العقبة - استقبل رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز ، وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فوده والوفد المرافق في العقبة أمس الأربعاء، حيث وصل الوفد الضيف إلى العقبة وكان في استقبالهم محافظ العقبة خالد الحجاج وأعضاء مجلس المفوضين في سلطة العقبة الخاصة.اضافة اعلان

وأجرى الفايز جانباً من المباحثات مع الوزيرة فؤاد فيما يخص التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين والاهتمام المشترك بقطاع السياحة والبيئة، والسعي لمزيد من الشراكات في القطاع السياحي عموماً والسياحة البيئية في المنطقة، وتبادل المعرفة والخبرات المستقبلية فيما يخص العمل على دعم  إنشاء قطاع سياحي بيئي قوي يرتكز على التعاون متعدد الأطراف للمساعدة على رفع شأن البرامج السياحية والدخول المنفتح إلى تعزيز السياحة البيئية على المستوى العالمي، وتضافر الجهود لتلبية الطلب المتزايد وتمهيد الطريق للتنمية الاقتصادية المستدامة من خلال جسر موحد يربط البلدين وحوض البحر الأحمر .

وأشار الفايز إلى حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على رفع شأن العلاقات ما بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وهذا ما شهدناه خلال زيارة الوفد المصري إلى عمان واجتماع جلالة الملك وولي العهد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، الذي يترأس وفد بلاده للمشاركة في إجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة ومع رئيس الوزراء د بشر الخصاونة وأعضاء مجلس الوزراء ، وما انبثق عنه من توصيات رفيعة المستوى للتعاون بين البلدين الشقيقين.

من جانبها قالت الوزيرة فؤاد أنها سعيدة والوفد المرافق بزيارة العقبة وإقليمها المتمثل بما رأته من تنظيم عميق خصوصا بما يتعلق بالمحميات البحرية والتي سجلت أفضل المعايير في الحفاظ على البيئة البحرية، وكذلك ما شهدناه على أرض الواقع في خلال زيارتها إلى منطقة وادي رمّ ذات الطبيعة الخلابّة الآسرة ، حيث ظهرت منطقة العقبة بجمالها من خلال الكمّ الهائل من العمل على تنويع  المنتج السياحي وانتشار المخيمات السياحية التي تستقطب آلاف السائحين ، وهذا ما تم عمله أيضاً على الجانب المصري في مناطق عديدة إبتداءً من منطقة ذهب حتى شرم .

من ناحيته قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ؛ إن محافظة جنوب سيناء قد أبرمت منذ سنوات توأمة بين محافظة العقبة و ومحافظة جنوب سيناء ، وتوقيع اتفاقيات للتبادل المشترك ما أسهم بتعزيز التعاون بين المحافظتين ، والعمل جارٍ على عزاءكم عقد اتفاقيات جديدة للارتقاء بالمنتج السياحي والبيئي وتبادل الخبرات العملية، مؤكداً على عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين ، بدعم من جلالة الملك وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

يذكر أن  طاولة مستديرة ستلتئم صباح الخميس في افتتاح "مشروع الطيور الحوامّة المهاجرة (MSB II) والممول من قبل مرفق البيئة العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع "مشروع دمج التنوع البيولوجي في القطاع السياحي في مصر" .
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