الفايز ينقاش تحديث المخطط الشمولي للعقبة "رؤية 2040"

احمد الرواشدة

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واطلع الفايز على مراحل سير المشروع وتحديد التوصيات في القطاعات المستهدفة ضمن المخطط للمشاريع المشتركة مع المؤسسات الحكومية والخاصة في منطقة العقبة، مشيداً بجهود فريق العمل والشركاء وأصحاب العلاقة لتعاونهم والعمل ضمن روح الفريق الواحد في تنظيم هذا البرنامج الذي سيسهم في تطوير منطقة العقبة الاقتصادية.وأكد الفايز ان هذا المخطط يأتي ضمن استراتيجية السلطة ورؤيتها لجعل العقبة مدينة ذكية ومبتكرة وواحدة من أفضل المدن على مستوى العالم وأضاف اننا نحرص في السلطة على تقديم كامل الدعّم وتوفير كافة الاحتياجات اللازمّة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنيّة لإقرار المخطط الشمّولي للعقبة، مشيرا إلى ضرورة العمل المتناسق لإبراز المخطط الشمولي بأفضل صورة ممكنة ويحقق بالرؤية الملكية.بدوره أكد موريهاتا شينغو على أن العقبة هي المحرك للنمو الاقتصادي في الأردن، وهي تعتبر وجهة سياحية ليس فقط للسياح الأجانب ولكن للأردنيين وأيضا إنموذجًا للمدينة الحديثة الخضراء والذكية والتي تقدم لنا الحافز لتطبيقها على مناطق أخرى في الأردن.وأوضح شينغو أنه تم إجراء سلسلة من المناقشات بالتعاون والشراكة مع كافة الأطراف المعنية في المشروع حول خطط استخدام الأراضي والتنمية القطاعية والمشاريع ذات الأولوية واستراتيجية تنفيذها، إلى جانب مراقبة التقدم ونسبة الإنجاز المحرز واستدامة العمل في المشاريع بناءً على خطتنا الرئيسية المحدثة.