"المدارس المجمعة" بالعقبة أمام اختبار تعميم التجربة بالمملكة

أحمد الرواشدة

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العقبة- يأمل معنيون وأولياء أمور طلبة في مدينة العقبة أن ينهي مشروع مجمع المدارس الجديدة الذي اكتمل بناؤه وأصبح قادرا على استيعاب قرابة 1700 طالب وطالبة، مشكلة الاكتظاظ التي تعاني منها أغلبية مدارس العقبة ووصلت ببعضها إلى وجود قرابة 60 طالبا في الصف الواحد.وتقوم فكرة "المجمع" الذي يتبع لوزارة التربية والتعليم بتنفيذ من شركة تطوير العقبة ودعم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على توفير نموذج لما يجب أن تكون عليه مدارس المملكة في المستقبل، بتوفير البيئة المناسبة للتعليم والتعلم، وتقليل الكلفة من حيث توفير المواصلات وسهولة تنقل الطلبة.وستكون مدارس المجمع، أمام اختبار مع بدء الدوام المدرسي والتحاق 1700 طالب وطالبة بها، في وقت يتطلع فيه سكان وأولياء أمور طلبة الى إنهاء مشاكل الاكتظاظ بالغرف الصفية المدرسية وما يرتبط بها من تطبيق لنظام الفترتين.وكانت مدارس المجمع قد استقبلت العام الماضي قرابة 750 طالبا وطالبة، ضمن مرحلة أولى، فيما من المنتظر أن يلتحق بها 750 آخرون هذا العام، مع اكتمال بناء كافة المدارس بالمجمع.يقول أولياء أمور طلبة، إن المدارس المجمعة اختبار حقيقي لوزارة التربية والتعليم وتجربة جديدة تشكل نموذجا يحتذى به لبقية مناطق المملكة.وتعاني مدارس العقبة من اكتظاظ كبير في غرفها الصفية الأمر الذي أسهم بتطبيق نظام الفترتين في بعض المدارس.يذكر أن المرحلة الأولى من مشروع المدارس المجمعة اشتملت على بناء مدرسة أساسية مختلطة من الصف الأول إلى الخامس، ومدرسة ثانوية للذكور من الصف السادس إلى الثاني عشر، ومدرسة ثانوية للإناث من الصف السادس إلى الثاني عشر، ومبنى الحضانة ورياض الأطفال مع صالة رياضية ومبنى إداري وملاعب خارجية مع المرافق والخدمات الأخرى.ويقول ولي أمر أحد الطلبة محمد العس، إن المدارس المجمعة في المنطقة الشمالية فكرة ممتازة لمواجهة تدفق الطلبة من المدارس الخاصة الى الحكومية والتي تحصل مع بداية كل عام دراسي، إضافة إلى مساهمتها بإنهاء مشكلة الاكتظاظ المدرسي في الغرف الصفية، مشيراً إلى أن بداية العام الدراسي سيحكم على مدى نجاعة تجربة وزارة التربية في إنهاء معاناة مئات الأسر من نقل الطلبة، والاكتظاظ المدرسي، وتوفير بيئة تعليمية آمنة في مكان واحد لجميع طلبة مدارس العقبة.غير أن المواطن ابراهيم الكباريتي وهو ولي أمر أحد الطلبة، له تحفظ على قدرة هذه المدارس في إنهاء مشكلة الاكتظاظ المدرسي بكافة مدارس العقبة، معتبرا أن المشكلة قائمة نظرا للأعداد الكبيرة من الطلبة في العقبة خاصة بعد انتقالهم من المدارس الخاصة الى المدارس الحكومية.ويرى الكباريتي، أن العام الماضي تم افتتاح هذه المدارس بنصف طاقتها الاستيعابية، ونقل بعض الطلبة من المدارس المنتشرة بكافة مناطق المدينة لكن المشكلة لم تحل بشكل جذري.وافتتحت المدارس المجمعة العام الماضي بانتقال 750 طالبا وطالبة اليها، من خلال تشغيل المدرسة الأساسية المختلطة التي تبدأ من صف الروضة وحتى الصف السادس، فيما تشمل المرحلة الثانية مدرسة للإناث من الصف السابع وحتى الصف الثاني عشر ومدرسة ثانوية للذكور من الصف السابع وحتى الثاني عشر.وأشار المواطن علي الطراونة إلى أنه لم يتقبل فكرة نقل أبنائه للمدارس المجمعة كونها تبعد عن منطقة سكناه أكثر من 6 كلم، في وقت توجد مدرسة بجانب منزله رغم أنها رفضت استقبال أبنائه بحجة اكتمال طاقتها الاستيعابية، مؤكداً أن ذلك يخلق مشكلة وتحديا كبيرا لدى أولياء الأمور والذين لم يجدوا غرفة صفية لأبنائهم وخاصة هؤلاء الطلبة الذين تقع منازلهم بالقرب من مدارس أخرى أو في نفس المنطقة.ولإنهاء مشكلة المواصلات، تم تأمين الطلاب الملتحقين بالمدارس في المجمع الجديد بالمواصلات المجانية التي ستقلهم من وسط المدينة إلى موقع المجمع الذي يبعد حوالي 7 كلم عن وسط المدينة وتقام على ارض مساحتها 92 دونما.بدوره، يشير مفوض الريادة والشباب في سلطة العقبة رمزي الكباريتي الى أن هذه المدارس عبارة عن مجموعة مدارس مركزية تم إنشاؤها بكلفة بلغت 20 مليون دينار على مساحة 92 دونما، مؤكدا التزام السلطة بتوفير المواصلات للطلبة من خلال الاتفاقية التي تمت بين وزارة التربية والتعليم وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة.وكان مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي في وزارة التربية والتعليم الدكتور يوسف ابو الشعر قد اعلن عن إطلاق المرحلة الثانية لتشغيل مدارس الأردن في العقبة بكامل طاقتها الاستيعابية والبالغة 1700 طالب وطالبة وبواقع 25 طالبا للغرفة الصفية، مشيرا إلى أن هذه المدارس تحظى باهتمام الوزارة حيث سيتم متابعتها بشكل دوري لتكون قصة نجاح في القطاع التعليمي على مستوى المملكة.من جانبه، لفت مدير التربية والتعليم لمحافظة العقبة عودة الضرابعة إلى أن الكوادر الإدارية والتعليمية بهذه المدارس سيتم اختيارها من نخبة المعلمين والمعلمات من محافظة العقبة ضمن أسس ومعايير على أعلى المستويات، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تضمنت المرحلة الأساسية بعدد طلبة وصل إلى 750 طالبا وطالبة خلال العام الماضي، وفي المرحلة الثانية هذا العام سيصل العدد 1750 من جميع المراحل، حيث سيتم نقل الطلبة من المدارس الحكومية إلى مدارس الأردن وفق أسس ومعايير سيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة.