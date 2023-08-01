الأربعاء 02 آب 2023
النسخة المطبوعة

"المدارس المجمعة" بالعقبة أمام اختبار تعميم التجربة بالمملكة

مشروع المدارس المجمعة بالعقبة-(الغد)
مشروع المدارس المجمعة بالعقبة-(الغد)
العقبة- يأمل معنيون وأولياء أمور طلبة في مدينة العقبة أن ينهي مشروع مجمع المدارس الجديدة الذي اكتمل بناؤه وأصبح قادرا على استيعاب قرابة 1700 طالب وطالبة، مشكلة الاكتظاظ التي تعاني منها أغلبية مدارس العقبة ووصلت ببعضها إلى وجود قرابة 60 طالبا في الصف الواحد. اضافة اعلان
وتقوم فكرة "المجمع" الذي يتبع لوزارة التربية والتعليم بتنفيذ من شركة تطوير العقبة ودعم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على توفير نموذج لما يجب أن تكون عليه مدارس المملكة في المستقبل، بتوفير البيئة المناسبة للتعليم والتعلم، وتقليل الكلفة من حيث توفير المواصلات وسهولة تنقل الطلبة.
وستكون مدارس المجمع، أمام اختبار مع بدء الدوام المدرسي والتحاق 1700 طالب وطالبة بها، في وقت يتطلع فيه سكان وأولياء أمور طلبة الى إنهاء مشاكل الاكتظاظ بالغرف الصفية المدرسية وما يرتبط بها من تطبيق لنظام الفترتين.
وكانت مدارس المجمع قد استقبلت العام الماضي قرابة 750 طالبا وطالبة، ضمن مرحلة أولى، فيما من المنتظر أن يلتحق بها 750 آخرون هذا العام، مع اكتمال بناء كافة المدارس بالمجمع. 
يقول أولياء أمور طلبة، إن المدارس المجمعة اختبار حقيقي لوزارة التربية والتعليم وتجربة جديدة تشكل نموذجا يحتذى به لبقية مناطق المملكة. 
وتعاني مدارس العقبة من اكتظاظ كبير في غرفها الصفية الأمر الذي أسهم بتطبيق نظام الفترتين في بعض المدارس.
يذكر أن المرحلة الأولى من مشروع المدارس المجمعة اشتملت على بناء مدرسة أساسية مختلطة من الصف الأول إلى الخامس، ومدرسة ثانوية للذكور من الصف السادس إلى الثاني عشر، ومدرسة ثانوية للإناث من الصف السادس إلى الثاني عشر، ومبنى الحضانة ورياض الأطفال مع صالة رياضية ومبنى إداري وملاعب خارجية مع المرافق والخدمات الأخرى.
ويقول ولي أمر أحد الطلبة محمد العس، إن المدارس المجمعة في المنطقة الشمالية فكرة ممتازة لمواجهة تدفق الطلبة من المدارس الخاصة الى الحكومية والتي تحصل مع بداية كل عام دراسي، إضافة إلى مساهمتها بإنهاء مشكلة الاكتظاظ المدرسي في الغرف الصفية، مشيراً إلى أن بداية العام الدراسي سيحكم على مدى نجاعة تجربة وزارة التربية في إنهاء معاناة مئات الأسر من نقل الطلبة، والاكتظاظ المدرسي، وتوفير بيئة تعليمية آمنة في مكان واحد لجميع طلبة مدارس العقبة.
غير أن المواطن ابراهيم الكباريتي وهو ولي أمر أحد الطلبة، له تحفظ على قدرة هذه المدارس في إنهاء مشكلة الاكتظاظ المدرسي بكافة مدارس العقبة، معتبرا أن المشكلة قائمة نظرا للأعداد الكبيرة من الطلبة في العقبة خاصة بعد انتقالهم من المدارس الخاصة الى المدارس الحكومية.
ويرى الكباريتي، أن العام الماضي تم افتتاح هذه المدارس بنصف طاقتها الاستيعابية، ونقل بعض الطلبة من المدارس المنتشرة بكافة مناطق المدينة لكن المشكلة لم تحل بشكل جذري.
وافتتحت المدارس المجمعة العام الماضي بانتقال 750 طالبا وطالبة اليها، من خلال تشغيل المدرسة الأساسية المختلطة التي تبدأ من صف الروضة وحتى الصف السادس، فيما تشمل المرحلة الثانية مدرسة للإناث من الصف السابع وحتى الصف الثاني عشر ومدرسة ثانوية للذكور من الصف السابع وحتى الثاني عشر.
وأشار المواطن علي الطراونة إلى أنه لم يتقبل فكرة نقل أبنائه للمدارس المجمعة كونها تبعد عن منطقة سكناه أكثر من 6 كلم، في وقت توجد مدرسة بجانب منزله رغم أنها رفضت استقبال أبنائه بحجة اكتمال طاقتها الاستيعابية، مؤكداً أن ذلك يخلق مشكلة وتحديا كبيرا لدى أولياء الأمور والذين لم يجدوا غرفة صفية لأبنائهم وخاصة هؤلاء الطلبة الذين تقع منازلهم بالقرب من مدارس أخرى أو في نفس المنطقة.
ولإنهاء مشكلة المواصلات، تم تأمين الطلاب الملتحقين بالمدارس في المجمع الجديد بالمواصلات المجانية التي ستقلهم من وسط المدينة إلى موقع المجمع الذي يبعد حوالي 7 كلم عن وسط المدينة وتقام على ارض مساحتها 92 دونما. 
بدوره، يشير مفوض الريادة والشباب في سلطة العقبة رمزي الكباريتي الى أن هذه المدارس عبارة عن مجموعة مدارس مركزية تم إنشاؤها بكلفة بلغت 20 مليون دينار على مساحة 92 دونما، مؤكدا التزام السلطة بتوفير المواصلات للطلبة من خلال الاتفاقية التي تمت بين وزارة التربية والتعليم وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وكان مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي في وزارة التربية والتعليم الدكتور يوسف ابو الشعر قد اعلن عن إطلاق المرحلة الثانية لتشغيل مدارس الأردن في العقبة بكامل طاقتها الاستيعابية والبالغة 1700 طالب وطالبة وبواقع 25 طالبا للغرفة الصفية، مشيرا  إلى أن هذه المدارس تحظى باهتمام الوزارة حيث سيتم متابعتها بشكل دوري لتكون قصة نجاح في القطاع التعليمي على مستوى المملكة.
من جانبه، لفت مدير التربية والتعليم لمحافظة العقبة عودة الضرابعة إلى أن الكوادر الإدارية والتعليمية بهذه المدارس سيتم اختيارها من نخبة المعلمين والمعلمات من محافظة العقبة ضمن أسس ومعايير على أعلى المستويات، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تضمنت المرحلة الأساسية بعدد طلبة وصل إلى 750 طالبا وطالبة خلال العام الماضي، وفي المرحلة الثانية هذا العام سيصل العدد 1750 من جميع المراحل، حيث سيتم نقل الطلبة من المدارس الحكومية إلى مدارس الأردن وفق أسس ومعايير سيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة.
WhatsApp Image 2023-07-27 at 9.32.48 AM

"تطوير العقبة" ترعى النوادي الصيفية للأطفال في "نهر الأردن" و"الهلال الاحمر" 27 تموز 2023

مدير عام شركة الجسر العربي للملاحة عدنان العبادلة

العبادلة: بحث نتائج دراسة ربط العقبة وشرم الشيخ في كانون الأول 26 تموز 2023

مدينة العقبة السياحية-(الغد)

هل تنجح برامج ترشيد الطاقة في زيادة تنافسية العقبة؟ 23 تموز 2023

ايلا

شراكة بين أيلة و HopOn لإحداث نقلة نوعية بقطاع النقل الحضري الذكي والأخضر في العقبة 23 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
b228d8b9-cf67-4d08-8823-27032faedbaa

تدهور صهريج يغلق الطريق الصحراوي قبل جمرك وادي اليتم

منذ11 ساعة
WhatsApp Image 2023-08-01 at 11.45.12 AM

تشغيل مدارس الأردن بكامل طاقتها الاستيعابية للعام الدراسي المقبل

منذ12 ساعة
1690819668053652700

%30 تراجع حركة شراء الشقق السكنية بالعقبة

31 تموز 2023
انطلاق أكبر حملة تنظيف لجوف البحر في العقبة

انطلاق أكبر حملة تنظيف لجوف البحر في العقبة

31 تموز 2023
إنقاذ سلحفاة علقت في قناة مياه التبريد بالعقبة (صور)

إنقاذ سلحفاة علقت في قناة مياه التبريد بالعقبة (صور)

31 تموز 2023
مدينة العقبة السياحية-(الغد)

عقباويون ينتقدون تأخر "توزيع الأراضي" و"السلطة" ترد

28 تموز 2023
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

أخطر ما في القانون

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

تراجع الدعم الأممي للاجئين السوريين

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

إيران والشيعة العرب في اتجاهات الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

ماذا لو أقر؟

سائد كراجة |اليوم

قانون السير: حتى تكتمل الدائرة !

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
‏بنيامين نتنياهو يخاطب اجتماعًا مشتركًا للكونغرس الأميركي في واشنطن العاصمة، 2015 – (المصدر)

‏قطع المساعدات الأميركية عن إسرائيل لن يعالج العلة ‏الأساسية

ترجمات | منذ2 ساعة
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
1690710420980591000

الانهيار البطيء للسلطة الفلسطينية ‏

ترجمات |30 تموز 2023
1690625238439049200

جيران السودان لم يكشفوا عن أي خطة عملية لمساعدته

ترجمات |29 تموز 2023
1690625098059039500

‏الخرق الآخذ بالاتساع في إسرائيل العلاقات الإسرائيلية الأميركية‏

ترجمات |29 تموز 2023
Untitled-1

إيفو أندريتش يصور جحيم الاحتلال النازي لبلغراد

ترجمات |28 تموز 2023
 