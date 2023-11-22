الموت على الممرات الآمنة.. شهادات أردنيين عائدين من غزة

احمد الرواشدة

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قصص يرويها شهود عيان، يجهدون خلالها بوصف ما آلت إليه الأوضاع في قطاع غزة، بعد أن تجاوزت المعاناة مع استمرار العدوان حدود العقل، في واقع أصبح البقاء على الحياة خارج حسابات المكان والزمان بعد أن استباحت آلة الحرب الصهيونية كل المحرمات والحرمات.نموت كل لحظة، تعبير يحاول من خلاله مواطنون وصلوا العقبة أول من أمس، بعد رحلة نزوح من شمال غزة إلى جنوبها قبل عملية إجلائهم من رفح، أن ينقلوا ما عاشوه من أوقات عصيبة منذ بدء العدوان الصهيوني، وكيف بات التعرض لقتل غادر هو الشعور الدائم.وكان 53 مواطنا وصلوا إلى ميناء العقبة، وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله وبمتابعة حثيثة من سمو ولي العهد الأمير الحسين، قادمين من غزة، جلبوا معهم شهادات إنسانية مأساوية عن ظروف لا تحتملها الروح البشرية.أبو محمود، أحد القادمين من خان يونس في غزة، حيث يعاني السكان هناك من انقطاع المياه والقصف المستمر، يقول لـ "الغد" في إشارة إلى حجم الوضع اللإنساني، "الماء لم تلامس جسمي منذ أكثر من 40 يوما، بعد أن تعرض منزلي للقصف مما أدى إلى تشريدي مع مئات الآلاف الذين فقدوا كل شيء".أبو محمد لا يقصد في ذكره إلى عدم توفر الماء بتجسيد حجم المعاناة، بقدر ما أراد القول إن أبسط مقومات الحياة فقدت في قطاع غزة منذ بدء العدوان الوحشي على أهلها.ويتابع: "الدمار في كل مكان، وبعد أن أصبح العيش مستحيلا في المنطقة التي يسكنها، أجبر ومعه قرابة 300 ألف إلى النزوح من شمال قطاع غزة إلى جنوبه".الشهادات التي ينقلها شهود عيان، تواصل كشف المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال، وتسلط الضوء على الوجه الحقيقي للحرب في غزة، حيث يعيش السكان تحت ظروف قاسية لا يمكن تصورها.ويضيف أبو محمود خلال رحلته من خان يونس إلى جنوب القطاع تمهيدا لإجلائه مع أسرته أنه لا وجود لممرات آمنة، فكل ما ينشر من قبل الاحتلال الغاشم حول ذلك هو كذب وافتراء، مشيرا إلى أنه وخلال رحلته التي استغرقت 5 أيام لحين وصوله إلى جنوب القطاع شاهد عشرات الجثامين لشهداء، ومئات المصابين على الأرض دون أن يسعفهم أحد يواجهون مصير الموت نتيجة قصف متواصل من قبل جيش الاحتلال بالطائرات المسيرة والغارات الجوية اليومية في مشهد لا يمكن تخيله أبدا.أم عبد الله هي الأخرى وصلت العقبة قادمة من شمال قطاع غزة ترافقها ابنتها، تروي قصصا مروعة يعيشها الأهل بالقطاع، وما يتعرض له النازحون الذي أجبروا على مغادرة شمال القطاع الى جنوبه، بعد انعدام مقومات الحياة.تقول أم عبدالله حول رحلة نزوحها داخل القطاع قبل الإجلاء، إن ما يشاهده المتابعون لما يجري من عدوان وحشي على غزة عبر مختلف الوسائل شيء لا يذكر أمام الواقع المرير والصورة الحقيقية.وتابعت: مهما وصفنا حجم الجرائم، ستبقى الحقيقة أبشع، يواجه أهلنا في قطاع غزة جيشا همجيا، يقصف بشكل عشوائي دون تميز، الكل هناك بات يعرف أنه يحاول القضاء على كل ما هو حي في غزة".وقالت "الأهل هناك رغم كل ما يجري إلا أن عزيمتهم قوية، أشخاص فقدوا كل أقربائهم منهم من فقد أكثر من 10 من أقربائه في غارة واحدة وبلحظة واحدة، ومع ذلك تجدهم صابرين وصامدين".مشاهد تدمي القلب، نازحون داخل القطاع بلا أي مأوى لم يبق لديهم في هذه الدنيا سوى صور لأحبتهم على هواتفهم النقالة، بعد أن استشهدوا في قصف لطيران الاحتلال طال منازلهم، وأفقدهم بلحظة كل شيء.تقول السيدة أم محمد بعد أن وطئت قدماها محطة الركاب بالعقبة قادمة من غزة عبر نويبع بواسطة قارب للجسر العربي، "المشاهد في غزة مؤلمة تقهر الحجر ويتفطر لها القلب"، وتمضي قائلة والدموع تملأ عينيها "تركت ابنتي هناك" في إشارة إلى عدم قدرتها على اصطحابها، وتضيف "الحمد لله أننا وصلنا إلى العقبة".وأظهرت مقاطع فيديو بحوزة القادمين واطلعت "الغد" عليها جرائم الاحتلال والعدوان الغاشم والذي يقصف المنازل على رؤوس ساكنيها، كما تظهر أن جميع الشهداء في القطاع أبرياء لا علاقة لهم خاصة الأطفال الذي يذهبون إلى اللعب مع أقرانهم تحت القصف ولا يعودون.قصص مؤلمة وكثيرة تحدث عنها من وصل من غزة إلى العقبة تعكس الوجه القبيح للاحتلال الصهيوني وآلته العسكرية والتي تعمل على إبادة شعب قطاع غزة دون رحمة وسط صمت وعجز دولي إزاء ما يحدث.من جانب آخر، عبر القادمون من قطاع غزة عن شكرهم لجلالة الملك عبد الله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله بتسهيل إجلائهم إلى الأردن عبر ميناء مدينة نويبع المصرية.وأكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز الذي كان باستقبالهم إلى جانب محافظ العقبة خالد الحجاج ومدراء الدوائر الأمنية في العقبة، أننا في الأردن نلتحم بكل إمكانياتنا وبتوجيهات مباشرة لجلالة الملك وولي العهد لدعم إخوتنا في غزة وخان يونس التي نالت منها آلة الحرب الإسرائيلية بما لا يمكن وصفه على شعب أعزل لا ذنب له ولا حيلة، ونحن في هذا اليوم إذ نستقبل مجموعة من أهلنا الذين أحاطت بهم صواريخ العدوان الغاشم، فنحن على أهبة الاستعداد لتوفير ما يحتاجونه وبكل الإمكانيات، وسيتم نقلهم معززين ومكرمين، كلٌ إلى مناطق سكناهم في المملكة.وأعاد الفايز التأكيد على مواقف جلالة الملك التي قرنها بالأفعال لا بالأقوال فحسب، فهو أول من بادر بإرسال قوافل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وعززها بإرسال طائرات نقل تابعة لسلاح الجو الأردني باحترافية عالية وهي المرة الأولى التي يعمد لها أبطال جيشنا العربي ولمرتين متتاليتين، والثالثة برعاية سمو ولي العهد الذي أشرف شخصياً على إيصال كافة مستلزمات المستشفى الميداني الأردني في خان يونس، ليثبت للعالم أن هناك من يستطيع أن يفعل الكثير لحماية المدنيين وإغاثتهم دون منّة.