 
الأربعاء 03 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

النقل والعقبة الخاصة تبحثان قضايا مشتركة لتعزيز النقل والسياحة والاستثمار

WhatsApp Image 2024-07-03 at 3.30.45 PM
مدينة العقبة

بحثت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني مع رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز أوجه التعاون في إطار تعزيز العمل في مجالات النقل والقضايا المشتركة داخل محافظة العقبة.

اضافة اعلان


وتركز الاجتماع، الذي عقد في العقبة يوم الاثنين بحضور أمين عام وزارة السياحة والاثار الدكتور عماد حجازين ونائب رئيس مفوضية العقبة حمزة الحاج حسن ومدير عام شركة الجسر العربي للملاحة عدنان العبادلة، على ضرورة تفعيل التنسيق المشترك لتذليل العقبات التي تواجه قطاعات النقل البري والبحري والجوي، والسياحة والاستثمار بهذا الخصوص.


وقالت الوزيرة ان مدينة العقبة تعد وجهة اقتصادية حيوية ومهمة بفضل موقعها الاستراتيجي كبوابة بحرية وجوية للأردن، مشيرة الى ان العمل المتواصل على تسهيل التجارة وتحسين حركة النقل في العقبة أمر ضروري لدعم الاقتصاد الوطني.


كما اكدت التهتموني على دور شركة الجسر العربي للملاحة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تسهيل حركة التجارة والنقل بين الأردن والدول المجاورة، لافتة الى ان الشركة أدخلت جيلا جديدا من البواخر لتعزيز دورها كبوابة بحرية تجارية تخدم الأردن.


من جانبه، ثمن الفايز جهود وزارة النقل وتعاونها المستمر مع السلطة لتحسين خدمات النقل في العقبة، لافتا الى ان تطوير البنية التحتية للنقل وتنظيم عمل الشاحنات وتحسين الخدمات الجوية والبرية في مطار الملك الحسين الدولي من أولويات العمل المشترك ما بين وزارة النقل والسلطة لضمان تدفق سلس للبضائع وتوفير تجربة سياحية متكاملة.

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
أرشيفية

انقطاع المياه عن مناطق بالعقبة يفاقم معاناة قاطنيها

01 تموز 2024
مدينة العقبة

العقبة.. قلق يساور الأهالي وقطاعات الصناعة مع اقتراب تعرفة "الذروة"

25 حزيران 2024
images (4)

العمل بفرع مكافحة الجرائم الإلكترونية في العقبة

25 حزيران 2024
مدينة العقبة

"تطوير العقبة" تستعرض فرص الاستثمار الواعدة في مدينة العقبة بالأردن

14 حزيران 2024
مدينة العقبة-),;hghj(

العقبة تسجل أعلى درجة حرارة على مستوى المملكة اليوم (إنفوجراف)

14 حزيران 2024
حملة تنظيف جوف البحر

انطلاق حملة تنظيف جوف البحر الـ11 في العقبة

12 حزيران 2024
افكار و مواقف

مناظرة بايدن ترامب الأولى

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هذا الضجيج في عمان وأخواتها

ماهر أبو طير |اليوم

الأحزاب ومستقبل الأردن

سائد كراجة |اليوم

ردود فعل حادة بعد القوائم الحزبية

زيدون الحديد |اليوم

الانتخابات تفتح ملف الخصخصة

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مغاربة يعبرون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني - (أرشيفية)

أميركا تخسر العالم العربي.. والصين تجني الفوائد (2-1)

ترجمات | منذ19 ساعة
جنود إسرائيليون يتجادلون مع رجل فلسطيني بعد هجوم شنه مستوطنون في قرية بورين، جنوب نابلس - (المصدر)

المستوطنون ينفذون فعليا خطة سموتريتش لضم الضفة الغربية

ترجمات |01 تموز 2024
مع ازدياد الحصول على الأخبار من وسائل التواصل الاجتماعي يرتفع خطر انتشار الأخبار الكاذبة بصورة مقلقة - (المصدر)

الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي أزمة يتم تجاهلها

ترجمات |01 تموز 2024
رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

نحن إسرائيليون ندعو الكونغرس إلى عدم دعوة نتنياهو

ترجمات |01 تموز 2024
‏آليات عسكرية إسرائيلية تستعد لشن عملية برية في غزة، تشرين الاول (أكتوبر) 2023 – (أرشيفية)

لماذا ليست لدى نتنياهو خطة لـ"اليوم التالي" في غزة‏؟

ترجمات |30 حزيران 2024
الأستاذ والمؤرخ اليهودي آفي شلايم - (أرشيفية)

البكاء على بابل.. حوار مع آفي شلايم

ترجمات |29 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكايتر حمزة حجاج- إدمان الهواتف الذكية!

إدمان الهواتف الذكية!

قصة أردنية 01 تموز 2024

قصة أردنية

رحم الله شهداء الوطن والعطاء.. 25 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

الكندشن 30 حزيران 2024

حمزة حجاج - الكندشن

الدايت 29 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- الدايت

قاعد 28 حزيران 2024

14 copy
 