النقل والعقبة الخاصة تبحثان قضايا مشتركة لتعزيز النقل والسياحة والاستثمار

بحثت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني مع رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز أوجه التعاون في إطار تعزيز العمل في مجالات النقل والقضايا المشتركة داخل محافظة العقبة.

اضافة اعلان



وتركز الاجتماع، الذي عقد في العقبة يوم الاثنين بحضور أمين عام وزارة السياحة والاثار الدكتور عماد حجازين ونائب رئيس مفوضية العقبة حمزة الحاج حسن ومدير عام شركة الجسر العربي للملاحة عدنان العبادلة، على ضرورة تفعيل التنسيق المشترك لتذليل العقبات التي تواجه قطاعات النقل البري والبحري والجوي، والسياحة والاستثمار بهذا الخصوص.



وقالت الوزيرة ان مدينة العقبة تعد وجهة اقتصادية حيوية ومهمة بفضل موقعها الاستراتيجي كبوابة بحرية وجوية للأردن، مشيرة الى ان العمل المتواصل على تسهيل التجارة وتحسين حركة النقل في العقبة أمر ضروري لدعم الاقتصاد الوطني.



كما اكدت التهتموني على دور شركة الجسر العربي للملاحة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تسهيل حركة التجارة والنقل بين الأردن والدول المجاورة، لافتة الى ان الشركة أدخلت جيلا جديدا من البواخر لتعزيز دورها كبوابة بحرية تجارية تخدم الأردن.



من جانبه، ثمن الفايز جهود وزارة النقل وتعاونها المستمر مع السلطة لتحسين خدمات النقل في العقبة، لافتا الى ان تطوير البنية التحتية للنقل وتنظيم عمل الشاحنات وتحسين الخدمات الجوية والبرية في مطار الملك الحسين الدولي من أولويات العمل المشترك ما بين وزارة النقل والسلطة لضمان تدفق سلس للبضائع وتوفير تجربة سياحية متكاملة.