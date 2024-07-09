الهيئة البحرية الاردنية تطلق خدمة الدفع الالكتروني

أحمد الرواشدة

أطلقت الهيئة البحرية الأردنية اليوم الثلاثاء، خدمة الدفع الالكتروني لجميع الخدمات التي تقدمها، وذلك من خلال منصة إي فواتيركم، وبما يترجم رؤية المملكة 2030، ودعما لمسيرة التحول الرقمي، وتسهيل الحصول على الخدمة لكل من يطلبها بجودة وكفاءة عالية.

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وفي تصريح صحفي لمدير عام الهيئة البحرية الاردنية المهندس عمر الدباس، قال بان هذه الانطلاقة تأتي في إطار تحسين تجربة التعامل مع الهيئة ورفع مساحة رضى المتعاملين معها، وتشكل واحدة من الخطوات المتقدمة على طريق التحول الرقمي وأتمته الخدمات التي تقدمها الهيئة والتي سيتم اطلاقها في الفترة القريبة القادمة، علما بان الهيئة قامت بتوفير موظف من شركة مدفوعاتكم داخل مبنى الهيئة للتسهيل على متلقي الخدمة في اتمام عمليات الدفع