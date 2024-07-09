 
الخميس 11 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الهيئة البحرية الاردنية تطلق خدمة الدفع الالكتروني

WhatsApp Image 2024-07-09 at 12.58.03 PM
الهيئة البحرية الأردنية

أطلقت الهيئة البحرية الأردنية اليوم الثلاثاء، خدمة الدفع الالكتروني لجميع الخدمات التي تقدمها، وذلك من خلال منصة إي فواتيركم، وبما يترجم رؤية المملكة 2030،  ودعما لمسيرة التحول الرقمي، وتسهيل الحصول على الخدمة  لكل من يطلبها بجودة وكفاءة عالية.

اضافة اعلان


وفي تصريح صحفي لمدير عام الهيئة البحرية الاردنية المهندس عمر الدباس، قال بان هذه الانطلاقة تأتي في إطار تحسين تجربة التعامل مع الهيئة ورفع مساحة رضى المتعاملين معها، وتشكل واحدة من الخطوات المتقدمة على طريق التحول الرقمي وأتمته الخدمات التي تقدمها الهيئة والتي سيتم اطلاقها في الفترة القريبة القادمة، علما بان الهيئة قامت بتوفير موظف من شركة مدفوعاتكم داخل مبنى الهيئة للتسهيل على متلقي الخدمة في اتمام عمليات الدفع

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
حاويات في ميناء العقبة

أرقام النصف الأول من العام تعزز ثقة خطوط الملاحة العالمية بموانئ العقبة

منذ4 ساعة
مدينة العقبة-),;hghj(

العقبة: ناخبون يتطلعون لمترشحين يمثلونهم فعليا.. وأحزاب لم تحسم خياراتها بعد

06 تموز 2024
جمل سائب في طريق وادي عربة-(الغد)

إبل سائبة في طريق وادي عربة ومدخل مدينة العقبة يتسبب بحوادث قاتلة

04 تموز 2024
WhatsApp Image 2024-07-03 at 3.30.45 PM

النقل والعقبة الخاصة تبحثان قضايا مشتركة لتعزيز النقل والسياحة والاستثمار

03 تموز 2024
أرشيفية

انقطاع المياه عن مناطق بالعقبة يفاقم معاناة قاطنيها

01 تموز 2024
مدينة العقبة

العقبة.. قلق يساور الأهالي وقطاعات الصناعة مع اقتراب تعرفة "الذروة"

25 حزيران 2024
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

"لائحة الأجور".. كيف اتخذ القرار؟

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

استعادة الثقة بين الحكومات والمواطن

محمود خطاطبة |اليوم

أخبار سارة من قطاع المحيكات

سلامة الدرعاوي |اليوم

عن إنجاز السرعة وفشل الأهداف

مالك العثامنة |اليوم

القوائم الوطنية في الانتخابات

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
1720613482670534200

الرصيف البحري الأميركي في غزة.. نجاح أم إخفاق؟‏

ترجمات | منذ4 ساعة
‏الرئيسان الأميركي رونالد ريغان والسوفياتي ميخائيل غورباتشوف يوقعان "معاهدة القوى النووية المتوسطة"، البيت الأبيض، 1987 - (المصدر)‏

‏سكوت ريتر: "عمل حياتي يذوب أمام عيني"‏

ترجمات |09 تموز 2024
1720444076837396200

الجيش الإسرائيلي ليس ما كانه ذات مرة‏

ترجمات |08 تموز 2024
1720444076777396000

عبثية الحرب الإسرائيلية على لبنان

ترجمات |08 تموز 2024
رئيس الوزراء اللبناني في استقبال مبعوث الإدارة الأميركية، آموس هوكشتاين، لمحاولة تهدئة توتر الجبهة بين إسرائيل وحزب الله - (المصدر)

‏ماذا تعني حرب بين إسرائيل و"حزب الله" للشرق الأوسط؟

ترجمات |07 تموز 2024
الرئيس الأميركي جو بايدن ظهر بصورة سيئة خلال المناظرة الانتخابية مع ترامب - (المصدر)

أداء بايدن في المناظرة كان بالغ السوء.. وعليه أن يتنحى

ترجمات |07 تموز 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
ee copy

استثمار

المواطن الأردني 09 تموز 2024

المواطن الأردني

العطلة الصيفية 08 تموز 2024

0ed43135-0305-46d5-9103-6e198b8310b1 copy

مواعيد 07 تموز 2024

مواعيد

سنة هجرية مباركة 06 تموز 2024

a356ae36-bb83-44eb-bb50-4a479e8bf86d copy

مراحل الطفر 05 تموز 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - مراحل الطفر
 