انطلاق حملة تنظيف جوف البحر الـ11 في العقبة

أحمد الرواشدة

انطلقت حملة تنظيف جوف البحر الحادية عشرة في منطقة الشاطئ الأوسط في مدينة العقبة، برعاية مفوض البيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور أيمن سليمان، وبحضور مدير محمية العقبة البحرية ناصر الزوايدة ومدير فرع الإدارة الملكية لحماية البيئة الرائد مالك الكفاوين.

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وشارك في الحملة ما يزيد على 32 غواصاً من القوة البحرية والإدارة الملكية لحماية البيئة والدفاع المدني وجمعية العقبة للغوص والفريق الأزرق وشركة آيله، شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، ومحطة العلوم البحرية اضافة إلى محمية العقبة البحرية الذين تمكنوا من جمع مايقارب (40) شوالاً من النفايات بوزن (120) كيلوغراماً.



وأكد الدكتور سليمان أن هذه الحملة تأتي استكمالًا لجهود السلطة بالتعاون مع شركائها من القطاع البحري والبيئي للحفاظ على البيئة البحرية في العقبة، وضمن أجندة الفعاليات البيئية للعام الحالي 2024، التي تهدف من خلال أنشطتها المتعددة إلى توعية ودعوة طلبة المدارس والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني وزوار شواطئ العقبة للتعاون مع الجهات المعنية للحد من السلوكيات السلبية والحفاظ على نظافة البيئة البحرية وحمايتها من التلوث.



وأضاف أن السلطة مستمرة في حملات تنظيف جوف البحر وستكثف من حملاتها الرقابية على شواطئ المدينة خلال فترة عطلة عيد الأضحى المبارك لضمان تعاون الجميع في الحفاظ على شواطئ خليج العقبة وبيئتها البحرية، وإيقاع عقوبات رادعة بحق مرتكبي المخالفات البيئية حسب قانون حماية البيئة في سلطة العقبة بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة.