الجمعة 10 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بالفيديو والصور.. وقفة تضامنية في العقبة نصرة لغزة

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وقفة تضامنية في العقبة نصرة لغزة

العقبة - نفذت الفعاليات الحزبية والنقابية والشعبية وقفة تضامنية من أمام مسجد الحسين بن طلال في وسط مدينة العقبة مع قطاع غزة والضفة وتنديدًا بعدوان الكيان الصهيوني على القطاع.

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وتأتي هذه الوقفة للتنديد بالهجمات الإجرامية وحرب الإبادة الجماعية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وأدت لاستشهاد اكثر من 10 فلسطينيًا، وجرح اكثر من 25 الف آخرين، جلهم من الأطفال والنساء.
ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية والشعارات المنددة بالموقفة العالمي مطالبة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وتأمين الحماية الدولية له، ومحاسبة الاحتلال وقادته على عمليات الأجرام التي نفذتها ضد الفلسطينيين في غزة والقدس والضفة الغربية.

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