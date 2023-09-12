بعد حادثة الاختناق.. هل تحتاج "الموانئ" لأجهزة ميدانية لقياس ملوثات الهواء؟

أحمد الرواشدة

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يفرض تكرار تعرض عاملين في المنطقة المينائية بمدينة العقبة لحالات اختناق ناتجة عن ظروف جوية استثنائية تسودها رياح ساكنة وكميات كبيرة من الأغبرة، الحاجة لوجود أجهزة خاصة ميدانية ومتنقلة لرصد وقياس نسب ونوعية الأغبرة والأتربة والغازات المتطايرة في بيئة العمل.وكان أصيب 21 شخصا يعملون على أرصفة شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بحالة اختناق أمس، تم نقلهم الى مستشفيات العقبة بواسطة الدفاع المدني كان يعتقد أنهم استنشقوا مادة الأمونيا الخانقة من المصنع القريب والمتوقف عن العمل منذ 3 أسابيع.وتبين بعد فحصهم، أن سبب الاختناق يعود إلى ارتفاع نسب الأغبرة في أجواء تسودها رياح ساكنة أدت إلى الشعور بضيق التنفس للعاملين بالمنطقة منذ ساعات طويلة.ويقع ميناء العقبة الجديد ضمن مجال المناطق الجنوبية الصناعية المزدحمة بالعمال والمشاريع والمنتجات الصناعية المتعددة.وسبق لعاملين في ميناء العقبة والمنطقة الصناعية الجنوبية أن أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاقهم هواء محملا بكميات كبيرة من الأغبرة، في ظل أجواء خاصة تكون فيها الرياح ساكنة، وتسهم بوجود ملوثات من أدخنة المصانع والعمليات المينائية بما في ذلك أرصفة ميناء البوتاس والفوسفات ومستودعات خاصة للكبريت والمواد الكيماوية في المنطقة.وعطلت حادثة أمس، العمليات المينائية لأكثر من 5 ساعات، قبل أن تنتظم مجددا في كافة مرافق وأرصفة وساحات شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بشكل طبيعي وضمن البرامج والخطط المعدة سابقاً في استقبال ومناولة السفن والبضائع المختلفة.بدوره، كشف مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ الدكتور محمود خليفات أن شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بصدد شراء أجهزة ميدانية خاص بقياس نوع ونسب الغازات في بيئة العمل حتى تتمكن الموانئ من التعامل واتخاذ الإجراءات المناسبة للسلامة العامة وبما يتناسب مع نوعية ونسب الأغبرة والأتربة والغازات المتطايرة، سيما وأن ميناء العقبة الجديد يقع ضمن مجال المناطق الجنوبية الصناعية المزدحمة بالمشاريع والمنتجات الصناعية المتعددة.وبين خليفات أن شركة العقبة قامت بتفعيل إجراءات الطوارئ والسلامة العامة في كافة مرافق الميناء وذلك من خلال الأقسام المتخصصة، لمتابعة تداعيات انبعاثات الأغبرة وكافة ما تسببه الظروف الجوية في المنطقة الصناعية الجنوبية حفاظاً على سلامة الجميع حيث تواصل دائرة العمليات وقسم السلامة العامة والصحة المهنية والقسم الصحي في شركة العقبة للموانئ متابعة كل ما يتعلق بالحالة الجوية وظروف الطقس والمشهد العام في المنطقة الصناعية الجنوبية في مثل هذه الحالات والظروف الجوية للتعامل معها كل حسب اختصاصه.وأكد انتظام العمل في كافة مرافق وأرصفة وساحات شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بشكل طبيعي وضمن البرامج والخطط المعدة سابقاً في استقبال ومناولة السفن والبضائع المختلفة.وأكدت مديرة البيئة في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندسة تغريد المعايطة على عدم وجود أي ارتفاع بنسب الغازات، وإن ما حدث مع العمال سببه ارتفاع نسب الأغبرة بشكل كبير نتيجة الحالة الجوية المحيطة في المنطقة.وبينت أنه تم إيقاف الصناعات في المنطقة الجنوبية احترازيا لحين تحسن الظروف الجوية في الوقت الذي تتم فيه متابعة القراءات في محطة رقابة نوعية الهواء الموجودة في حرم الميناء الجنوبي.وكانت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قد أصدرت بيانا أكدت فيه أنه تم التبليغ من قبل غرف العمليات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عن وجود انبعاثات ورائحة غازات في منطقة الموانئ والمناطق الصناعية على الشاطئ الجنوبي، وبناءً على الإجراءات المتبعة في هذه الحالات فقد تم إسعاف (21) موظفاً تابعين لشركة الموانئ لشعورهم بضيق التنفس خلال عملهم في المنطقة الصناعية الجنوبية إلى العيادات الطبية في مؤسساتهم.وأكد البيان أنه وبعد المعاينة الطبية واستقرار جميع الحالات صحياً، جاءت التوصية الطبية بعدم الحاجة لأي إجراءات طبية نتيجة ما حدث في موقع العمل، حيث خرجت جميع الحالات بعد التعافي واتخاذ الإجراءات الطبية المناسبة سواءً في القسم الصحي في شركة العقبة لإدارة الموانئ أو الحالات التي نقلت الى مستشفى الأمير هاشم العسكري من قبل كوادر الميناء والدفاع المدني الذين تعاملوا مع الحدث بمهنية وحرفية عالية.الى ذلك باشر فريق من سلطة منطقة العقبة بمتابعة قراءات محطة الرقابة النوعية للهواء المحيط في الموانئ الجنوبية حيث أظهرت أن جميع قراءات الغازات ضمن المواصفة الأردنية والحدود المسموح بها، باستثناء ارتفاعات طفيفة من الأغبرة تجاوزت 200 ميكرو غرام / متر مكعب خلافا للمعدلات الطبيعية السائدة في المنطقة.