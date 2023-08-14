بعد حملات رقابية وتوعوية.. %20 تراجع المخالفات البيئية بشواطئ العقبة

أحمد رواشدة

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العقبة -انخفض حجم المخالفات البيئية التي تحررها الجهات المعنية بالعقبة بحق زوار على شواطئ المدينة بنحو 20 % خلال الشهرين الماضيين مقارنة بالأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي، في وقت أرجع فيه معنييون ذلك إلى وسائل التوعية والإرشاد المبذولة وإلزام الزوار بتعليمات الجهات البحرية والبيئية.وكانت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وضمن الجهود الرامية إلى نشر الوعي البيئي لحماية البيئة البحرية في كافة الشواطئ العامة، ولضمان إلتزام زوار هذه الشواطئ ومستخدميها بالتعليمات الخاصة بحماية البيئة البحرية قد وضعت لافتات التوعوية والإرشادية في مداخل هذه الشواطئ، بعد المسوحات التي قام بها قسم التوعية والعلاقات العامة في محمية العقبة البحرية وبالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة / قسم البيئة لتحديد الاحتياجات بهذه المناطق والمواقع المناسبة لهذه اللافتات وطبيعة المحتوى المناسب لها.وقال مدير محمية العقبة البحرية ناصر الزوايدة إن السلطة من خلال وضع هذه اللافتات تسعى إلى ضمان وصول كافة التعليمات الخاصة بحماية البيئة البحرية إلى زوار هذه الشواطئ خاصة بعد تفعيل الإجراءات الخاصة بالرقابة التي تقوم بها كوادر الإدارة الملكية لحماية البيئة / الشرطة البيئية في العقبة، بهدف منع تلويث البيئة البحرية وحماية النظم البيئية البحرية الموجودة في خليج العقبة من السلوكيات السلبية بالإضافة إلى حماية المرافق والخدمات العامة من العبث والتخريب.ولجعل مواقع الغوص وشواطئ العقبة في أبهى صورة، نفذت سلطة العقبة وبالتعاون مع الجهات البحرية والبيئية العديد من حملات النظافة في جوف البحر كان آخرها أكبر حملة لتنظيف جوف البحر بمشاركة أكثر من 120 غواصا من مختلف الجهات المعنية في المدينة وهي حملة استكمال لجهود السلطة بالتعاون مع شركائها من القطاع البحري والبيئي بهدف الحفاظ على البيئة البحرية.وقال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز إن تلك الحملات هي بمثابة رسالة توعوية ودعوة للجميع في مدينة العقبة وللزائرين والتعاون مع الجهات المعنية للحد من السلوكيات السلبية التي تلوث البيئة البحرية وتوفير بيئة نظيفة للسياح المحليين والأجانب خاصة هواة الغوص الذين يؤمون مدينة العقبة لهذه الغاية، مؤكدا أن السلطة مستمرة بحملات تنظيف جوف البحر في كافة المواقع بالإضافة إلى حملاتها التوعوية المختلفة للحفاظ على الحياة البحرية والشعب المرجانية التي تمتاز بها مياه البحر الأحمر سعيا لأن تكون العقبة قدوة لجميع المحافظات في تنظيم الحملات البيئية المشابهة، ولتعكس الصورة الحضارية للأردن أمام زواره، ما يسهم بجذب السياح من كل أرجاء العالم للاستمتاع بأجواء العقبة.وشدد الفايز أن السلطة تقوم بتكثيف الحملات الرقابية على شواطئ المدينة لضمان تعاون الجميع في الحفاظ على بيئتنا البحرية وشواطئ خليج العقبة، وإيقاع عقوبات رادعة بحق مرتكبي المخالفات البيئية حسب قانون حماية البيئة في سلطة العقبة بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة.