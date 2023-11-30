الخميس 30 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بعد قرار تزويدها بالغاز.. "صناعية القويرة" نحو ريادة الصناعات الخضراء

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منطقة القويرة التي ستضم مدينة صناعية مزودة بالغاز الصناعي-(_)
العقبة - يتوقع خبراء اقتصاديون وصناعيون أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع تزويد منطقة القويرة الصناعية بالغاز الصناعي من الشركة المصرية (شركة غاز مصر)، سيمكنها من تلبية الطلب على الصناعات المرتبطة بالغاز الصناعي منخفض الكربون عالميا، وينسجم مع التوجه العالمي نحو تحقيق الاقتصاد الأخضر.  اضافة اعلان
كما توقعوا أن يكون الطلب على الاستثمار في المنطقة الصناعية في المدى القريب قويا نظرا للتكلفة المنخفضة، سواء إنتاجيا وتشغيليا، إلى جانب الحفاظ على البيئة وتقليل نسب انخفاض الكربون.
وبقرار مجلس الوزراء الذي صدر الأسبوع الماضي، أصبحت مدينة القويرة الصناعية أول منطقة تزود بالغاز الصناعي الآمن الأمر الذي يسهم و بشكل كبير في تحفيز و تشجيع المستثمرين على استخدام الغاز كمصدر رخيص و نظيف وآمن للطاقة المطلوبة في كافة الصناعات و خاصة الثقيلة و المتوسطة منها.
وبهـذا القرار تتمتع منطقة القويرة الصناعية بميزة تنافسية وتكلفة مرنة مقارنة بالمدن الصناعية في المملكة والأقليم وبنسب انخفاض بالتكاليف التشغيلية والإنتاجية تصل الى أكثر من  30 % يمكنها من استيعاب مشاريع عملاقة.
ووفق دراسة خاصة أعدتها غرفة صناعة الأردن، فإن عملية التحول لاستخدام الغاز الصناعي يمكن أن يوفر حوالي 60 % من كفاءة الاحتراق بالمقارنة مع الديزل وبحوالي 27 % بالمقارنة مع الوقود الثقيل، وبالتالي خفض كلف الإنتاج الصناعي وزيادة تنافسية المنتج الأردني في السوق المحلي والأسواق الخارجية، حيث يعتبر موضوع كلف الإنتاج أحد العوائق الرئيسة التي تعرقل الصادرات الوطنية وتنافسيتها، إلى جانب الأثر الإيجابي لخفض كلف الطاقة بما نسبته 10 % على الصناعة، والذي يحدث ارتفاعا بما نسبته 2 % على الإنتاج الصناعي، ويسهم بنمو الناتج المحلي بحوالي
 0.4 %، ويخلق في الاقتصاد حوالي 10 آلاف فرصة عمل.
ويقول الرئيس التنفيذي للعمليات بمدينة العقبة الصناعية الدولية المهندس مأمون القسوس إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على ربط مدينة القويرة الصناعية بالغاز الصناعي له أبعاد اقتصادية جمة ومتعددة مرتبطة بتجويد الميزة التنافسية للمنتج الأردني، وقيمة مضافة تميز مدينة القويرة الصناعية، عن غيرها من المواقع المماثلة، مؤكدا أن العالم يولي المزيد من الاهتمام والتركيز نحو التوجه للاقتصاد الأخضر والاهتمام بالبيئة للحد من الانبعاثات  الكربونية، مشيرا إلى أن الغاز الصناعي ذو أثر بيئي محدود مقارنة بمصادر الطاقة المتاحة والمستخدمة حاليا.
وبين القسوس، أنه وفي حال كانت تكلفة الغاز الصناعي الواصل إلى المدينة الصناعية بسعر منافس، فإن ذلك سيعمل على خفض كلف الإنتاج وتحفيز الصناعات ويرفع من تنافسية المنتج الأردني، مؤكدا أن الاستثمارات الملتزم بها حتى الآن في مدينة القويرة الصناعية تبلغ 80 ألف متر مربع في صناعات مختلفة أبرزها صناعات كربونات الكاليسوم وكل المنتجات المتعلقة به.
ومن المتوقع أن يصل حجم الاستثمار في المناطق التنموية الصناعية التي تقام حاليا في لواء القويرة كما تخطط له المدينة الصناعية، إلى مليار دولار وتوفير أكثر من 6500 فرصة عمل.
يذكر أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كانت أعلنت قبل 7 سنوات، عزمها على إنشاء 6 مناطق تنموية في لواء القويرة الذي يعاني سكانه البطالة والفقر، وتشتمل المناطق التنموية، بحسب السلطة على ثلاث مناطق صناعية وثلاث أخرى لوجستية وسياحية تهدف إلى توزيع مكاسب التنمية وتوطين الاستثمار في المنطقة والإقليم وخلق فرص عمل جديدة للشباب المؤهل والباحث عن عمل.
وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن ايصال الغاز إلى المصانع سيسهم في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي، الذي تعتبر تكلفة الإنتاج العالية وخصوصا أسعار الطاقة أبرز معيقات تنافسيته في السوق المحلي وأسواق التصدير.
ولفت الجغبير إلى أن إيصال الغاز إلى المناطق الصناعية يعزز فرص نمو الصناعة الوطنية ويرفع تنافسية المنتجات الوطنية سواء في الأسواق المحلية أو العالمية، باعتبار كلف الإمداد والربط على الخطوط الرئيسة ذات كلف مرتفعة لا تقوى عليها أي من الشركات الصناعية، قائلا، "نأمل خلال الفترة القادمة بأن يتم توسعة مشروع إيصال الغاز لكافة المدن والمناطق الصناعية داخل المملكة".
وبين الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي، عن حزمة من الاستقطابات الاستثمارية الإقليمية والخارجية أبرزها في قطاعات اللوجستيات والموانئ والمناطق الصناعية خاصة في لواء القويرة وهي مشاريع تنموية تعود بالنفع على أبناء اللواء من خلال الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، مبينا أن هذا الاستثمار سيوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء الأردن.
وبين الصفدي أن المناطق التنموية والصناعية ستتمتع بكامل المزايا والحوافز الاستثمارية التي يوفرها قانون المنطقة الخاصة لتشجيع قدوم الاستثمار للواء وخلق المزيد من فرص العمل لمحاربة الفقر والبطالة واعتماد التشغيل والتنمية بالاستفادة من التجمعات السكانية كمحاور تنموية، مؤكدا أن أبرز هذه المشاريع تتمثل بالمنطقة الصناعية في لواء القويرة والتي تبلغ مساحتها 1800 دونم حيث ستقام محطة للغاز الصناعي وتزويدها بالغاز الصناعي لتخدم جميع الصناعات من خلال شراكة مع المطور الرئيس وهي المدينة الصناعية بالعقبة، مبينا أنه تم إعداد كافة التصاميم لإنشاء محطة تزويد الغاز في القويرة، علما أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة المخدوم بالغاز الصناعي لتغذية الصناعات المختلفة.
وقال المستثمر محمد الكسواني إن مدينة القويرة الصناعية تعتبر إحدى أبرز بيئات الأعمال الرائدة عالميا والداعمة للنمو، وبيئة مثالية لاحتضان مختلف الأنشطة الاقتصادية تماشيا مع سياسة توفير حزم واسعة من الممكنات والمحفزات للاستثمار الأجنبي المباشر.
وتتمتع أراضي القويرة بمساحة واسعة، وبالتالي فهي صالحة للاستثمارات الصناعية والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى قربها من الطريق الدولي، الذي يربط المنطقة بالدول المجاورة، إلى جانب توفر المواد الخام والتي تستخدم في الصناعات مثل السيليكا والكاولين والجرانيت، ما يؤهلها أن تكون بنفس المواصفات التي تتمتع بها منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وبالتالي إيجاد استثمارات ومشاريع لوجستية ضمن المناطق التنموية الست ومن بينها المنطقة اللوجستية، وهي مسؤولية مشتركة في جذب تلك الاستثمارات على رأسها سلطة العقبة الخاصة.
ويشمل لواء القويرة والذي يبلغ مساحته 1606.4 كم2 على مناطق الراشدية، رم، الحميمة الجديدة، دبة حانوت، الشاكرية، الصالحية، العسلية، عين الهوارة والحميمة.
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