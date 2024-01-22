بعد منافسة 37 مرسى.. "أيلة" يحصد جائزتين من مبادرة "أبو ظبي البحرية"

أحمد الرواشدة

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حصدت "أيلة" مؤخراً جائزتين مرموقتين من جوائز "أبو ظبي البحرية" للعام 2023 للريادة في القطاع البحري، لتجسد تميزها في تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.ومن الجدير بالذكر أن مرسى أيلة هو أول مرسى يحصل على شهادة العلم الأزرق في منطقة البحر الأحمر.وفازت أيلة بجائزة أفضل مرسى في مجال "حماية البيئة"، بالإضافة إلى جائزة أفضل مرسى في مجال "تدابير السلامة"، وذلك من بين 37 مرسى تقدم للجوائز من 8 دول حول العالم.ويعكس حصول أيلة على هاتين الجائزتين المرموقتين ريادة شركة واحة أيلة للتطوير في مجال الحفاظ على البيئة وتبنيها لأفضل الممارسات في كافة أنحاء مشروعها المستدام، ما أدى إلى تحويلها لإحدى أفضل الوجهات السياحية في المنطقة والعالم وتوظيفها للتكنولوجيا المتقدمة وترسيخ الممارسات البيئية لدى مرتاديها وامتلاكها لأدوات التغيير الإيجابي على هذا الصعيد.ويجسد هذا الاعتراف الدولي الرفيع، الاهتمام البالغ الذي توليه أيلة للسلامة العامة في شتى مواقعها عبر سلسلة ضوابط وإجراءات صارمة، بالإضافة إلى اتخاذ كافة التدابير الفنية واللوجستية والإدارية اللازمة لقضاء تجربة سياحية وتجربة سكن مبتكرة.وعقب تسلمه الجائزتين خلال الحفل الذي استضافه معرض أبو ظبي الدولي للقوارب، أكد مدير المارينا في شركة واحة أيلة للتطوير المهندس عادل المعاني أن نجاح أيلة في الحصول على جائزتين في فئتين من أصل 7 جوائز يؤكد تميّز وريادة أيلة في شؤون حماية البيئة والطبيعة والحفاظ على عناصر السلامة العامة.وقال المعاني إن هذا النجاح يسلط الضوء على الإنجازات البارزة في مرسى أيلة، وصدارته العالمية وتبني نهج الابتكار ومتابعة التطور العالمي ومواصلة الإسهام بقوة في تنوع المنتج السياحي الوطني، حيث يواصل فريق العمل وأسرة أيلة جهدهم الدؤوب للارتقاء بمعايير السياحة والسكن، مع إيلاء أبعاد الاستدامة والحفاظ على السلامة العامة جل عنايتهم.وباتت أيلة مصدر إلهام على صعيد تطوير منتجها السياحي المستدام والذي يراعي الحفاظ على السلامة العامة لكافة مرتاديه، ما حوّلها إلى وجهة سياحية بارزة على خارطة السياحة العالمية تثري زوارها بمزيج من التجارب والأنشطة المنوعة.وتمتاز أيلة بتوفير باقة من النشاطات بأعلى مستويات الجودة وتبني أحدث التقنيات وفقاً لرؤية مؤسسية تلتزم بالحفاظ على البيئة والسلامة العامة، من خلال توفير بنية تحتية رائدة، وفقاً لأرقى المستويات العالمية، مع ضمان أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة والجودة ما أهّلها لاعتراف دولي وإقليمي كمشروع مستدام ومتطور.وتهدف "جوائز أبو ظبي البحريّة" إلى تكريم المرافق البحريّة الرائدة في المنطقة والتي تتميّز في مجال السلامة والخدمة والاستدامة والمبادرات البيئيّة وأفضل الممارسات وتُعد الأولى من نوعها في منطقة الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، ومتاحة أمام جميع مالكي ومشغّلي المرافئ البحرية المرخّصة في المنطقة وتُشرف عليها لجنة من الخبراء الصناعيين من المؤسسات المرموقة والهيئات التنظيميّة في جميع أنحاء المنطقة.