بمشاركة دولية واسعة.. أيلة تنظم النسخة الثالثة من منافسات Ayla Vs World للجولف

أحمد الرواشدة

نظمت شركة واحة أيلة للتطوير يومي الجمعة والسبت الموافقين 9 و10 شباط/ فبراير الحالي النسخة الثالثة من منافسات Ayla Vs World للجولف بمشاركة دولية واسعة بهدف التعريف بقواعد وطبيعة مسابقات الجولف والانخراط في منافسات مع محترفين عالميين.وشكلت الفعالية الفريدة من نوعها التي استضافها نادي أيلة للجولف تحدياً تنافسيا بين موظفي أيلة وأعضاء النادي الدائمين، بالإضافة إلى مجموعة من اللاعبين والهواة من السعودية والولايات المتحدة وإسبانيا وفنلندا واسكتلندا وكوريا الجنوبية وروسيا وتايلند.وعلى مدار يومي البطولة، أظهر المشاركون وعددهم 25 لاعباً مستوى تنافسياً رفيعاً، ما أتاح لموظفي أيلة فرصة الانخراط في اللعبة، والدخول في تحد رفيع المستوى للتعريف بقواعد اللعبة.وعبّر كبير مدربي نادي أيلة للجولف جيسون فيرميولن عن سعادته الغامرة بالنسخة الثالثة الاستثنائية من Ayla Vs World باعتبارها بطولة رائدة تشكل حافزاً إضافياً للتعرف على هذه الرياضة، خصوصا لأعضاء أسرة أيلة، وانخراط أعضاء نادي أيلة في منافسات تسهم في التحضير لعام تزدحم فيه البطولات.ونوّه فيرميولن إلى الدور الرائد الذي تلعبه أيلة في تعزيز انتشار رياضة الجولف على المستوى المحلي والإقليمي والبناء على النجاحات السابقة في تعزيز الأحداث الرياضية خلال العام 2024 والمساهمة في تطوير جيل جديد من اللاعبين في المملكة.وتأتي النسخة الثالثة من Ayla Vs World ضمن برنامج أيلة المتكامل والهادف إلى تعزيز مسيرة رياضة الجولف وتطويرها في الأردن، ونشرها على الصعيد الوطني إلى فئات جديدة والوصول بها إلى الاحترافية العالمية.وأبدى المشاركون في منافسات Ayla Vs World سعادتهم الغامرة بهذه الفرصة المميزة التي أتاحتها أيلة للمشاركة مع مستويات متقدمة من المحترفين، فضلاً عن أجواء الشغف والمنافسة التي اتسمت بها، والتوجيهات التي تلقوها لتطوير مهاراتهم وأدائهم.وتواصل أيلة مساعيها في سبيل تطوير رياضة الجولف على الصعيد الوطني، وتتعاون أيلة مع المؤسسات ذات العلاقة لنشر هذه الرياضة في صفوف جيل من الشباب الأردني الموهوب، ودعم المشاركة في أنشطة دولية، إقليمية، ومحلية ريادية، وتوفير فرص التدريب والتأهيل بالاستفادة من بنية تحتية على سوية رفيعة تكفل تنظيم فعاليات كبرى.