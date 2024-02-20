الثلاثاء 20 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بينها 3 للمواشي.. 7 بواخر ترسو على ميناء العقبة

باخرة مواشي ترسو على ميناء العقبة
باخرة مواشي ترسو على ميناء العقبة
العقبة- رست 7 بواخر على أرصفة ميناء العقبة الرئيس اليوم الثلاثاء، من بينها 3 بواخر للمواشي.

وقال مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ الدكتور محمود خليفات إن ميناء العقبة الرئيس وبقية الأرصفة التابعة له تشهد حركة مينائية نشطة بتحميل وتفريغ مختلف البضائع استيرادا وتصديرا، مؤكدا أن 7 بواخر رست على أرصفة الميناء الرئيس الذي يتسع لـ7 بواخر؛ بمعنى أن الميناء يعمل بكامل طاقته .اضافة اعلان

وأضاف خليفات أن من بين هذه البواخر 3 للمواشي ورابعة للحبوب وخامسة للحديد وسادسة للحجر وسابعة للغاز، مشيراً إلى أن أحد المستثمرين العراقيين في تجارة استيراد المواشي اعتمد ميناء العقبة لتجارة المواشي بعد أن شاهد سرعة المناولة ودقة العمل، حيث تم تفريغ أول باخرة له يوم رسوها على الرصيف.

وتابع أن الميناء بانتظار باخرتين إضافيتين للتاجر نفسه، في الأيام المقبلة على متنهما زهاء 20 ألف رأس من الأغنام والعجول.

ويشهد ميناء العقبة الرئيس منذ عدة أشهر خطط عمل واستراتيجيات تحديث وتطوير متواصلة على مختلف الصعد التي تشمل المجال الإداري والفني والبيئة والسلامة المهنية والبنى التحتية والفوقية بما يحاكي المخطط الشمولي والرؤى الملكية للنهوض والارتقاء بمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كمقصد اقتصادي استثماري عالمي شامل.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
صورة واتساب بتاريخ 1445-08-09 في 10.44.07_94304765

الفوسفات تحوّل جبل جبص إلى متنزه وطني

19 شباط 2024
WhatsApp Image 2024-02-16 at 1.41.08 PM

وقفة بالعقبة دعما لغزة والمقاومة الفلسطينية

16 شباط 2024
ميناء العقبة الجديد حيث تتواصل فيه عمليات التطوير لرفع تنافسيته عالميا-(من المصدر)

تأهيل رصيف "مؤتة".. خطوة نحو شمولية الخدمات المينائية

07 شباط 2024
أيلة تتوسع في استزراع الشعاب المرجانية منذ 2015

أيلة تتوسع في استزراع الشعاب المرجانية منذ 2015

05 شباط 2024
اقرأ أيضا
صورة واتساب بتاريخ 1445-08-09 في 10.44.07_94304765

الفوسفات تحوّل جبل جبص إلى متنزه وطني

19 شباط 2024
WhatsApp Image 2024-02-16 at 1.41.08 PM

وقفة بالعقبة دعما لغزة والمقاومة الفلسطينية

16 شباط 2024
1707923468243931300

%45 انخفاض المناولة بالموانئ.. والبضائع تصل متأخرة

14 شباط 2024
تعبيرية

التبرع بالدم في الكرك لحصول مرضى بالعقبة على تأمين صحي

11 شباط 2024
أيلة تنظم النسخة الثالثة من منافسات Ayla Vs World للجولف

بمشاركة دولية واسعة.. أيلة تنظم النسخة الثالثة من منافسات Ayla Vs World للجولف

10 شباط 2024
WhatsApp Image 2024-02-09 at 1.37.25 PM

وقفة بالعقبة دعما لغزة والمقاومة الفلسطينية

09 شباط 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

اعتياد الحرب أسوأ من الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

مدرسة الحيوان

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

نتائج الشركات في 2023

سلامة الدرعاوي |اليوم

الاستدارة في التصريحات

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

ليحفظ كل صادق وطنه

سميح المعايطة |اليوم

خيارنا الوحيد ومنظومة إجراءات فورية (1 - 6)

د.خليف الخوالدة |اليوم

رفح.. ومجزرة كبرى

زيدون الحديد |اليوم

في غزة حرب بين الحقد والحق

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
1708332985910063800

العرب منقسمون بشأن قرار محكمة العدل الدولية‏‏

ترجمات | منذ19 ساعة
1708332985870063600

الدبلوماسية الفرنسية في الشرق الأوسط بعد "7 أكتوبر"

ترجمات | منذ19 ساعة
نعوم تشومسكي في مؤتمر صحفي لدعم الأسطول المتجه إلى غزة، ميناء مدينة غزة، 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2012 - (أرشيفية)‏

‏نعوم تشومسكي: زيارتي إلى غزة، أكبر سجن مفتوح في العالم‏

ترجمات |18 شباط 2024
1708168622786950800

‏لا مكان آمنا يذهب إليه فلسطينيو غزة‏

ترجمات |17 شباط 2024
1708167589756886000

لماذا قد تتغير سياسة تركيا تجاه سورية؟

ترجمات |17 شباط 2024
بلينكن بحث مع غالانت

‏المسؤولون الأميركيون يعترفون بالفشل الأخلاقي في غزة.. ولكن هل سيفعلون شيئا؟‏

ترجمات |17 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

العالم وغزة

يوم الإجازة! 18 شباط 2024

حمزة حجاج - يوم الإجازة!

لندن 17 شباط 2024

hajjaj copy

جولة جلالة الملك الخارجية 16 شباط 2024

14 copy

الوقت 15 شباط 2024

الوقت

رفح 14 شباط 2024

hajjaj copy
 
 