تجارة العقبة تطلق حملة تبرعات ومساعدات لأهالي غزة

أحمد الرواشدة

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أعلنت غرفة تجارة العقبة إطلاق أكبر حملة تبرعات لدعم الأهل في قطاع غزة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية.وسجلت غرفة تجارة العقبة أول تبرع مادي بمبلغ 20 ألف دينار لصالح الأهل في قطاع غرة مع بدء فتح باب التبرعات اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 15 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي وحتى نهاية الشهر، وذلك في مبنى غرفة تجارة العقبة وعلى مدار الساعة.وناشد رئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي ومجلس إدارة الغرفة التجارية الذي عقد جلسة مطولة لترتيب وتنسيق عملية التبرعات بالتعاون مع الجهات المعنية، كافة القطاعات الاقتصادية في محافظة العقبة ورجال الأعمال وأهل الخير والشركات والمؤسسات والجمعيات بسرعة تقديم المساعدات العينية والنقدية لأهلها في غزة الصامدة.ودعا الكباريتي إلى أن تكون المساعدات والتبرعات إما نقدية أو مستلزمات طبية أو ملابس جديدة وغير مستعملة، إضافة إلى المواد الغذائية وكل ما يلزم العائلات المنكوبة في قطاع غزة.وكشف عن فتح حساب بنكي للتبرعات النقدية باسم غرفة تجارة العقبة يحمل الرقم JO 18 JKBA 2100 0020 1277 0013 0020 01 وهو تابع للبنك الأردني الكويتي في العقبة، أو عبر التواصل مباشرة على الرقم 0798913890 من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء.