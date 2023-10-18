الأربعاء 18 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

تجارة العقبة مستمرة باستقبال المساعدات لغزة

غرفة تجارة العقبة تستقبل المساعدات لغزة
غرفة تجارة العقبة تستقبل المساعدات لغزة
تواصل غرفة تجارة العقبة لليوم الرابع على التوالي استقبال المساعدات العينية والمالية ضمن حملتها لإغاثة أهل عزة ودعم صمودهم في وجه قوة الاحتلال الغاشم الذي استهدف كافة مرافق الحياة في غزة وقتل الأطفال والنساء والشيوخ في حربه التي تستهدف كسر صمود المقاومة .اضافة اعلان

وجاءت هذه الحملة بالتعاون مع الهيئة الهاشمية للإغاثة استجابة لتوجيه جلالة الملك عبدالله الثاني في تقديم كل ما يمكن تقديمه لمساعدة الأهل في غزة الذين هم في امس الحاجة لأبسط مقومات الحياة .

ودعا رئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي كافة التجار والمواطتين والمؤسسات والشركات وكل مقتدر في العقبة الى المساهمة في هذه الحملة التي تمثل محافظة العقبة بكافة اطيافها وفعالياتها، مشيرا الى ان هذه الحملة هي اقل ما يمكن تقديمه لشعبنا الصامد في غزة دعما لبقائهم في ارضهم ومواجهة آلة الحرب الصهيونية التي تعيث خرابا في غزة وتسعى الى التطهير العرقي فيها .
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