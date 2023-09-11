الثلاثاء 12 أيلول 2023
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تدشين جسر جوي سياحي بين العقبة ووارسو البولندية

الطيران - طائرة
طائرة
  حطت في مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة، اليوم الاثنين، طائرتان عارضتان قادمتان من مطار وارسو في بولندا، على متنهما 360 سائحا، وبدعم من هيئة تنشيط السياحة.اضافة اعلان
وقال مدير عام الهيئة الدكتور عبدالرزاق عربيات، في بيان، إن هبوط أولى الطائرات البولندية في مطار الملك الحسين الدولي يدشن جسرا جويا سياحيا يربط مدينتي العقبة ووارسو يستمر حتى نهاية العام الحالي مضيفا أنه من المتوقع أن ينقل الجسر 4536 سائحا من بولندا حتى نهاية هذا العام من بمعدل 24 رحلة قابلة للازدياد.
وأشار إلى هذه الخطوة من شأنها استقطاب المزيد من رحلات الطيران العارض إلى العقبة مباشرة والانطلاق منها لزيارة المواقع السياحية والأثرية في المملكة.
وبين هذا العمل جاء بجهود مشتركة مع سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وبروح الفريق بهدف النهوض بالنشاط السياحي في المملكة.
بدوره، قال مدير العلاقات العامة الناطق الإعلامي لشركة العقبة للمطارات،عمر الصمادي، إن برنامج الرحلات العارضة سيستمر حتى حزيران المقبل، وبواقع رحلتين كل يوم اثنين.
وأكد جاهزية المطار بالتنسيق مع جميع الشركاء ومزودي الخدمات، لتقدم التسهيلات القصوى وفقا للممارسات العالمية التي تقدم في أفضل المطارات.
وبين أن مطار الملك الحسين الدولي يطبق سياسة الأجواء المفتوحة، وقادر على استقبال جميع أنواع وأحجام الطائرات ويمكنه التعامل مع مليوني مسافر سنويا كطاقة استيعابية كاملة.
وأشار إلى أن برامج الرحلات الجوية للموسم السياحي الشتوي باتجاه العقبة جرى إعداده وتأكيده بحيث سيتعامل مع طائرات تقل سياح وركاب من 22 وجهة هي: أبو ظبي، وفينا، وجنيف، وميلان، وزيورخ، وبرغامو، وإسطنبول، وروما، وكولن، والقاهرة، وبروكسل، ووارسو، ولندن، وصوفيا، وأمستردام، وباريس، وبرلين؛ على متن طائرات لشركات: ويز اير، وريان اير، وايزي جت، إيدل وايس، والتركية، والبترول المصرية، والقاهر للطيران، بالإضافة إلى الناقل الوطني الملكية الأردنية.
وقال الصمادي إن مطار الملك الحسين الدولي تعامل العام الحالي حتى نهاية الشهر الماضي مع 226 ألف راكب، بزيادة بلغت 90 بالمئة، عن عام 2022، متوقعا أن يتجاوز المطار مع نهاية العام حاجز 300 ألف مسافر حيث ستباشر الرحلات للطيران منخفض التكلفة بالوصول إلى المطار في تشرين أول المقبل، وستواصل وصولها إلى نهاية آذار المقبل.
--(بترا)
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