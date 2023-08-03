تدشين سد الفيدان في وادي عربة بطاقة تخزينية 3,5 مليون م3

هشال العضايلة

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وادي عربة- قال وزير المياه والري المهندس محمد النجار خلال تدشينه سد الفيدان في وداي عربة أمس الخميس بحضور مندوب سفير المملكة العربية السعودية المستشار وليد خان وأمين عام سلطة وادي الأردن المهندسة منار المحاسنة وأمين عام وزارة المياه والري د. جهاد المحاميد ومحافظ العقبة خالد الحجاج ورئيس مجلس شركة تطوير وادي عربة ناديا الرواشدة ونواب المنطقة وعدد من كبار موظفي سلطة وادي الأردن وأهالي المنطقة، إن سلطة وادي الأردن تعمل بكل جد لتوسيع آفاق الحصاد المائي في المملكة ورفع الطاقة التخزينية للسدود ورفع كفاءة التخزين وتعظيم الاستفادة من مياه الفيضانات والجريان السطحي وكذلك تطوير واقع المجتمعات المحلية في جميع مناطق المملكة وتحسين مستوى المعيشة، مؤكدا على أهمية المشروع في المحافظة على الاستقرار المائي للمزارعين في منطقة وادي عربة مثمنا الدعم المتواصل من الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتنفيذ مشاريع تنموية خاصة في قطاع المياه.وبين المهندس النجار أن الأردن يواجه تحديات مائية عدة نتيجة ازدياد الطلب للزيادة السكانية وموجات اللجوء، وأن الوزارة تسعى للإسراع بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمياه لتحقيق التوازن بين الطلب والمتاح .وأضاف أن سد الفيدان الواقع في منطقة وادي عربة هو سد ركامي ذو وجه خرساني يهدف الى تخزين مياه الأمطار والفيضانات لأغراض الري والشحن الجوفي بطاقة تخزينية تبلغ 3,5 مليون م3 مضيفا أن جهود سلطة وادي الأردن تنصب على إيجاد كافة الوسائل والحلول التي تحقق تخزين كل قطرة ماء تهطل على أرض المملكة أو تجري على السطح مبينا أن مياه السد ستنعكس بشكل واضح على المجتمع المحلي في المنطقة وتخلق مزيدا من فرص العمل لهم خاصة المزارعين ومربي المواشي إضافة الى زيادة الرقعة الخضراء وتحسين البيئة المحلية.من ناحيتها أكدت أمين عام سلطة وادي الأردن المهندسة منار المحاسنة أن مشروع سد الفيدان من المشاريع الهامة في منطقة وادي عربة كونها من المناطق تنهض لبناء واقع جديد يضاعف النمو وتحسين مستوى معيشة المواطنين خاصة وأن الوادي يضم عددا من المشاريع الزراعية والتنموية والخدمية التي من شأنها الارتقاء بالواقع المعيشي والاقتصادي لسكان الوادي وجذب العديد من الاستثمارات.وأعربت المهندسة المحاسنة عن شكرها وتقديرها للدعم المقدم من المملكة العربية السعودية الشقيقة خاصة لقطاع المياه مما يؤكد على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين .نواب منطقة وادي عربة وممثلي الجمعيات التعاونية أعربوا عن سعادتهم بتدشين هذا السد حيث تحدث كل من النائب شاهة أبو شوشة والنائب ضيف الله السعيدين ورؤساء الجمعيات (جمعية العمارين وجمعية السعيدين) خاصة وأن السد سيعمل على تحسين الظروف المعيشية لأهالي الوادي معربين عن شكرهم لوزارة المياه والري/سلطة وادي الأردن على إنجاز المشروع ، ومثمنين المنحة الكريمة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية.النائب شاهة أبو شوشة أعربت عن سعادتها بافتتاح السد لفتح آفاق تنموية في الوادي .النائب ضيف الله السعيدين أشار إلى أن السد أنجاز كبير لأهالي المنطقة، مطالبا بضرورة استفادة أبناء المنطقة من السد وتشغيلهم من خلال توزيع الأراضي على سكان المنطقة.وتحدث كل من رئيس بلدية قريقرة ورؤساء جمعيات العمارين والسعيدين عن الفرص التي سيوفرها السد والقت الطفلة جود السعيدين قصيدة ترحيبية.وقد تم تنفيذ مشروع سد الفيدان في وادي فيدان لجمع مياه الفيضانات من الحوض الساكب في وادي عربة من قبل شركة زكريا صالح الطراونة للمقاولات وبإشراف من شركة المستشار للهندسة Engicon واستلامه استلاما أوليا نهاية العام 2022 ، ويهدف السد لري المزروعات و تغذية المياه الجوفية وتنفيذ مشروعات زراعية لأهالي المنطقة ويخزن السد حاليا نحو 2,1 مليون م3.