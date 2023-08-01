تدهور صهريج يغلق الطريق الصحراوي قبل جمرك وادي اليتم

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تعاملت كوادر وزارة الأشغال العامة والاسكان مع انقلاب صهريج على الطريق الصحراوي قبيل جمرك وادي اليتم أدى لاغلاق الطريق لفترة مؤقتة.وتواجدت كوادر الوزارة في الموقع فور تبلغها بالحادث وعملت، على ازالة الشاحنة باستخدام الاليات المناسبة.