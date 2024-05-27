تربية العقبة تحتفل بعيد الاستقلال

احمد الرواشدة

العقبة - احتفلت مديرية التربية والتعليم لمحافظة العقبة بعيد الاستقلال 78 في عدد من المدارس ، وسط أجواء مفعمة بالبهجة تخللت فعاليات فنية ولوحات وطنية معبرة عن حب الوطن.

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وحرصت مديرية التربية والتعليم لمحافظة العقبة بنتظيم الاحتفالات من خلال عدد من المدراس بطريقة تضمن إبراز مظاهر الاحتفال الوطني لعيد الاستقلال 78 بصورة طيبة ،وفقرات وطنية وأجنحة مختلفة تعبر عن المناسبة العزيزة .



وقال مدير تربية محافظة العقبة الدكتور عبد الوهاب الحجاج أن الاحتفال بعيد الاستقلال، الذي يأتي في غمرة احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين المعظم سلطاته الدستورية هو تجديد العهد بصدق الانتماء للأردن الأغلى والولاء لقيادتنا الهاشمية صانعة أمجاد الاستقلال، مستذكرا التضحيات الكبيرة التي بذلها الهاشميون وجيشنا العربي، وأبناء الوطن في سبيل الحرية ورفعة الوطن.



من جانبها قالت مديرة مدرسة التاسعة الاساسية المختلطة فداء النوايسة ان الهدف من الاحتفال قد تحقق وهو تعميق وترسيخ الشراكة المجتمعية وبث روح الانتماء والولاء في نفوس الطلبة والمجتمع المحلي و تجسيد لمعاني ومفردات يتسع مداها ليطال كل ما يجيش في صدور ابناء الوطن ، من محبة وتفان وولاء وإخلاص لهذا الوطن وقيادته اللذين قدما كل ما يتمناه المرء من حياة كريمة وتقدير لمعاني الإنسانية وكرامة أبنائه.



واضافت المرشدة التربوية بحاري ابوطه ان الطلاب يتخذون أنماطا سلوكية ايجابية عن طريق هذه الاحتفالات تتمثل في الحب لهذه الأرض الطيبة وترسيخ قيم المواطنة والمشاركة في البرامج والأنشطة الاحتفالية وغيرها من الأنماط السلوكية التي «تشعر» الفرد بانه جزء من هذا الوطن.



وتضمنت فعاليات الاحتفالات في عدد من مدارس المحافظة مجموعة من القصائد الشعرية، والأهازيج الوطنية التي تغنت بالوطن وقيادته الهاشمية