 
الإثنين 27 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تربية العقبة تحتفل بعيد الاستقلال

جانب من احتفال مديرية التربية والتعليم لمحافظة العقبة بعيد الاستقلال
جانب من احتفال مديرية التربية والتعليم لمحافظة العقبة بعيد الاستقلال

العقبة - احتفلت مديرية التربية والتعليم لمحافظة العقبة بعيد الاستقلال 78 في عدد من المدارس ، وسط أجواء مفعمة بالبهجة تخللت فعاليات فنية ولوحات وطنية معبرة عن حب الوطن.

اضافة اعلان


وحرصت مديرية التربية والتعليم لمحافظة العقبة بنتظيم الاحتفالات من خلال عدد من المدراس بطريقة تضمن إبراز مظاهر الاحتفال الوطني لعيد الاستقلال 78 بصورة طيبة ،وفقرات وطنية وأجنحة مختلفة تعبر عن المناسبة العزيزة .


وقال مدير تربية محافظة العقبة الدكتور عبد الوهاب الحجاج أن الاحتفال بعيد الاستقلال، الذي يأتي في غمرة احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين المعظم سلطاته الدستورية هو تجديد العهد بصدق الانتماء للأردن الأغلى والولاء لقيادتنا الهاشمية صانعة أمجاد الاستقلال، مستذكرا التضحيات الكبيرة التي بذلها الهاشميون وجيشنا العربي، وأبناء الوطن في سبيل الحرية ورفعة الوطن.


من جانبها قالت مديرة مدرسة التاسعة الاساسية المختلطة فداء النوايسة ان الهدف من الاحتفال قد تحقق وهو تعميق وترسيخ الشراكة المجتمعية وبث روح الانتماء والولاء في نفوس الطلبة والمجتمع المحلي و تجسيد لمعاني ومفردات يتسع مداها ليطال كل ما يجيش في صدور ابناء الوطن ، من محبة وتفان وولاء وإخلاص لهذا الوطن وقيادته اللذين قدما كل ما يتمناه المرء من حياة كريمة وتقدير لمعاني الإنسانية وكرامة أبنائه.


واضافت المرشدة التربوية بحاري ابوطه ان الطلاب يتخذون أنماطا سلوكية ايجابية عن طريق هذه الاحتفالات تتمثل في الحب لهذه الأرض الطيبة وترسيخ قيم المواطنة والمشاركة في البرامج والأنشطة الاحتفالية وغيرها من الأنماط السلوكية التي «تشعر» الفرد بانه جزء من هذا الوطن.


وتضمنت فعاليات الاحتفالات في عدد من مدارس المحافظة مجموعة من القصائد الشعرية، والأهازيج الوطنية التي تغنت بالوطن وقيادته الهاشمية

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
ميناء الحاويات بالعقبة-(الغد)

مع تداعيات الحرب.. كيف ندعم سلاسل النقل والتزويد؟

24 أيار 2024
حملة تبرع بالدم في العقبة تحت عنوان "استقلالنا حياة"

حملة تبرع بالدم في العقبة تحت عنوان "استقلالنا حياة"

23 أيار 2024
توقيع اتفاقية التدريب والتشغيل بين سلطة منطقة العقبة وشركة نافذ

توقيع اتفاقية التدريب والتشغيل بين سلطة العقبة وشركة نافذ

21 أيار 2024
ميناء العقبة - (أرشيفية)

العقبة: إطلاق برنامج تدريبي في مجال تشغيل وصيانة الآلات الصناعية وصيانة وادامة المرافق

16 أيار 2024
اقرأ أيضا
جانب من مدينة العقبة-(أرشيفية)

34 شركة تسهم في برنامج تدريبي للتشغيل والحد من البطالة في العقبة

25 أيار 2024
ميناء الحاويات بالعقبة-(الغد)

مع تداعيات الحرب.. كيف ندعم سلاسل النقل والتزويد؟

24 أيار 2024
حملة تبرع بالدم في العقبة تحت عنوان "استقلالنا حياة"

حملة تبرع بالدم في العقبة تحت عنوان "استقلالنا حياة"

23 أيار 2024
Untitled

أمين عمان ورئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة يطلقان أنظمة النقل الذكي

21 أيار 2024
توقيع اتفاقية التدريب والتشغيل بين سلطة منطقة العقبة وشركة نافذ

توقيع اتفاقية التدريب والتشغيل بين سلطة العقبة وشركة نافذ

21 أيار 2024
سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة - (أرشيفية)

دراسة لإنشاء ميناء جديد رديف لميناء النفط على خليج العقبة

20 أيار 2024
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

الأردن والتحديات والمستقبل.. هكذا تكلم الأمير

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

"الأردن وجد ليبقى" في كلام الأمير

ماهر أبو طير |اليوم

بين انتخابات الطلبة والانتخابات النيابية

جهاد المنسي |اليوم

لا تمت مرة أخرى يا زياد

نادر رنتيسي |اليوم

الاستقلال والاستقرار

يعقوب ناصر الدين |اليوم

هيمنة الصين الاقتصادية

رعد التل |اليوم

دوري صعب والقادم أصعب

خالد خطاطبة |اليوم

الفكرة المرعبة عن الإنسان الأخير

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
"إسرائيل تقتل الأطفال بقنابل أميركية.. أوقفوا الإبادة الجماعية" - (المصدر)

‏إسرائيل تنحدر إلى البربرية‏

ترجمات | منذ13 ساعة
مخيم للطلاب المناصرين للفلسطينيين في جامعة أميركية - (المصدر)

غزة والعصيان في الجامعات الأميركية

ترجمات | منذ13 ساعة
سفينة شحن تعبر قناة بنما، أيار (مايو) 2024 - (المصدر)

البنى التحتية تعيد صياغة المشهد الجيوسياسي

ترجمات |25 أيار 2024
موقع بناء محطة تشانغجيانغ للطاقة النووية، مقاطعة هاينان الصينية، 28 حزيران (يونيو) 2023 - (أرشيفية)

الدوافع الحقيقية وراء التوسع النووي الصيني

ترجمات |24 أيار 2024
الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي - (أرشيفية)

ماذا بعد وفاة الرئيس رئيسي؟‏

ترجمات |22 أيار 2024
متظاهرون في برلين يحملون يافطة تقول: معاداة الصهيوني لا تساوي معاهدة السامية - (أرشيفية)

‏إسرائيل كدولة قومية يهودية ومعاداة السامية‏

ترجمات |21 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj

عطلة

العطلة 25 أيار 2024

العطلة

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78 24 أيار 2024

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78

مجاعة الحرب في غزة 19 أيار 2024

حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

1946 23 أيار 2024

357d9064-45d5-48e2-a175-11ae3be899c4 (1)

يعشقون الأرض أكثر 22 أيار 2024

hajjaj
 