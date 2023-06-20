الأربعاء 21 حزيران 2023
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"تطوير العقبة": حزمة مشاريع إستراتيجية تجذب أنظار الاستثمار العالمي

شركة تطوير العقبة
شركة تطوير العقبة
 تتجه شركة تطوير العقبة لطرح وتنفيذ عدد من المشاريع الإستراتيجية والمهمة خلال الفترة القادمة من أبرزها مركز أرض المعارض والمؤتمرات بالقرب من مطار الملك الحسين الدولي، والتدريب المهني العالي المستوى، والتعاون مع شركة ميرسك العالمية لتأسيس كلية تدريب عالمية بهدف تدريب الشباب الأردني وتأهيله للعمل في منظومة الموانئ الإقليمية والعالمية.اضافة اعلان
وتأتي هذه المشاريع الاستثمارية، بعد دراسة شملت العقبة والمناطق المحيطة بها ترجمة لرؤية "الشركة" المتجددة للعقبة كمنطقة جاذبة بفرصها الاستثمارية المتعددة وتسهيلاتها وامتيازاتها المتجددة وهو الأمر الذي دفع بعدد من المستثمرين الاقليمين والعالميين الذين شاركوا في ملتقى الاستثمار العالمي في دبي إلى الإسراع في حجز (مواعيد مهمة) للاطلاع 
والاستفادة من أبرز الفرص الاستثمارية التي توفرها العقبة في ظل ما تتمتع من بيئة استثمارية آمنة مستقرة.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي أن تأسيس كلية تدريب تحت مسمى "ميرسيك" العالمية سيكون لها أثر كبير على المستوى الاقليمي بهدف تدريب الشباب الأردني وتأهيله للعمل في منظومة الموانئ الإقليمية والعالمية وهي أول كلية من نوعها متخصصة في المنطقة مما يسهم في أن تلعب العقبة دورا إقليميا لوجستيا وتعليميا وتجاريا وتصدير الخامات البشرية الأردنية صاحبة الخبرات المميزة للعالم.
وأوضح الصفدي أن تطوير العقبة أعدت دراسة لتقييم مخاطر الموانئ ومنطقة الصناعات جنوب العقبة، وتعمل على إنشاء مركز العقبة الرقمي الذي يهدف إلى تطوير النظام البيئي في المدينة، عبر توفير بنية تحتية رقمية ذات مستوى عالمي، مشيرا  إلى أن مركز العقبة الرقمي يعد أول مسار ألياف ضوئية بحري كبديل يربط قارتي آسيا وأوروبا، مبيناً أن الشركة بصدد إطلاق ممر العقبة لتكنولوجيا الأغذية الزراعية، والذي يقع على أرض مساحتها 7 آلاف دونم غرب مطار الملك الحسين الدولي.
ويستهدف ممر العقبة لإعادة تعريف إمكانات صناعة التكنولوجيا الزراعية المستدامة في الأردن من خلال جذب الاستثمارات في المرافق الزراعية وتربية الأحياء المائية والبحث والتطوير ومعالجة الأغذية التي تساهم في الحفاظ على الأمن الغذائي الأردني وإيجاد وظائف خضراء في المدينة.
وقال الصفدي إن "تطوير العقبة" أعدت رؤية لإطلاق مركز العقبة الإعلامي الذي يشتمل على إنشاء مرافق للإنتاج المرئي والمسموع، ومعهد للتدريب المهني، ومبان سكنية، لتلبية احتياجات السوقين المحلي والدولي، مبينا أن مسارات الشحن الجديدة التي أطلقتها الشركة مطلع العام الحالي، تستهدف الأسواق الأميركية الأمر الذي ساهم في زيادة قدرتها 17 % في حجم الصادرات.
وأكد الصفدي أن العقبة الخاصة باتت تحظى بسمعة استثمارية إقليمية ودولية وذلك من خلال تميزها كبيئة آمنة ومستقرة للاستثمار والمستثمرين، إضافة إلى ما تتمتع به المنطقة الخاصة من مصداقية ووجود قوانين ناظمة وواضحة وحماية للمستثمر وفرص استثمارية متنوعة، مؤكداً أن شركة تطوير العقبة تمتلك رؤية واضحة وشفافة في التعامل مع الاستثمار والمستثمرين من خلال تطوير مديرية تسريع الاستثمار في الشركة ووضع مصفوفة استثمارية متكاملة أمام المستثمر من الألف إلى الياء توضح له كافة التفاصيل المتعلقة بالفرصة الاستثمارية كالجدوى الاقتصادية للمشروع والمدة الزمنية والعوائد المالية له. 
واشار الصفدي إلى أن مشاريع شركة تطوير العقبة لم تقتصر على منطقة قصبة العقبة بل امتدت الى المناطق المحيطة كمنطقة القويرة الصناعية والتي تبلغ مساحتها 1800 دونم حيث تم تجهيز البنية التحتية وتم التوقيع مع شركة الفجر المصرية لتزويد المنطقة بالغاز الصناعي لتكون أول منطقة صناعية في المملكة مخدومة بالغاز، كما تم البدء باستقطاب بعض المستثمرين، لافتا إلى اتفاقية تم توقيعها لإنشاء مصنع لكربونات الكالسيوم إضافة إلى العمل مع شركائنا على تسويق تلك المنطقة لتكون مركزا صناعيا متميزا.
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