تفعيل اجراءات الطوارئ في موانئ العقبة بسبب الظروف الجوية

أحمد الرواشدة

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أكد مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ الدكتور محمود خليفات أن شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ قامت بتفعيل اجراءات الطوارئ والسلامة العامة في كافة مرافق الميناء وذلك من خلال الأقسام المتخصصة وهي القسم الصحي وقسم السلامة العامة والصحة المهنية لمتابعة تداعيات انبعاثات الأغبرة وكافة ما تتناقله الظروف الجوية في المنطقة الصناعية الجنوبية حفاظاً على سلامة الجميع .حيث تواصل دائرة العمليات وقسم السلامة العامة والصحة المهنية والقسم الصحي في شركة العقبة للموانئ متابعة كل ما يتعلق بالحالة الجوية وظروف الطقس والمشهد العام في المنطقة الصناعية الجنوبية في مثل هذه الحالات والظروف الجوية للتعامل معها كلاً حسب اختصاصه.وكشف خليفات على أن شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بصدد شراء جهاز خاص لقياس نوع ونسب الغازات في بيئة العمل حتى تتمكن الموانئ من التعامل واتخاذ الإجراءات المناسبة للسلامة العامة وبما يتناسب مع نوعية ونسب الاغبرة والاتربة والغازات المتطايرة لا سيما وان ميناء العقبة الجديد يقع ضمن مجال المناطق الجنوبية الصناعية المزدحمة بالمشاريع والمنتجات الصناعية المتعددة.الى ذلك أكد خليفات انتظام العمل في كافة مرافق وارصفة وساحات شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بشكل طبيعي وضمن البرامج والخطط المعدة سابقاً في استقبال ومناولة السفن والبضائع المختلفة.