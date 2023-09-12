تفعيل اجراءات الطوارئ في موانئ العقبة بسبب الظروف الجوية

حيث تواصل دائرة العمليات وقسم السلامة العامة والصحة المهنية والقسم الصحي في شركة العقبة للموانئ متابعة كل ما يتعلق بالحالة الجوية وظروف الطقس والمشهد العام في المنطقة الصناعية الجنوبية في مثل هذه الحالات والظروف الجوية للتعامل معها كلاً حسب اختصاصه.
وكشف خليفات على أن شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بصدد شراء جهاز خاص لقياس نوع ونسب الغازات في بيئة العمل حتى تتمكن الموانئ من التعامل واتخاذ الإجراءات المناسبة للسلامة العامة وبما يتناسب مع نوعية ونسب الاغبرة والاتربة والغازات المتطايرة لا سيما وان ميناء العقبة الجديد يقع ضمن مجال المناطق الجنوبية الصناعية المزدحمة بالمشاريع والمنتجات الصناعية المتعددة.
الى ذلك أكد خليفات انتظام العمل في كافة مرافق وارصفة وساحات شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بشكل طبيعي وضمن البرامج والخطط المعدة سابقاً في استقبال ومناولة السفن والبضائع المختلفة.