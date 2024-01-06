تنفيذ أكبر حملة تنظيف للأرصفة والمرافق المينائية في العقبة

أحمد الرواشدة

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نفذت شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ أكبر حملة تنظيف بحرية لأرصفة ميناء العقبة الجديد، وذلك من خلال فريق متخصص من الغطاسين في قسم الشحن بالشركة.وقال مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ الدكتور محمود خليفات إن فريقا من الغطاسين العاملين في الشركة قاموا على مدار الأيام الماضية بأكبر حملة تنظيف لجوف البحر طالت الأرصفة والمناطق المينائية كافة؛ وذلك للحفاظ على بيئة الميناء البحرية وتحسين ظروف العمل، لا سيما عند اصطفاف السفن على الأرصفة وعمليات التفريغ والتحميل.وشدد خليفات على أن هذا الجهد المينائي للغطاسين والمعنيين في ميناء العقبة يأتي في إطار استراتيجية العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بالمحافظة على معايير النظافة والسلامة العامة لكافة رواد ومستخدمي أرصفة الموانئ من بواخر تجارية وقوارب اصطفاف، منوها إلى قيام فريق الغطاسين بالموانئ بفحص كافة الأرصفة بعناية فائقة والعمل على إزالة كافة أنواع المخلفات الناتجة عن عمليات التحميل والتفريغ، إضافة إلى الحطام المتناثر بسبب تعدد أنواع المناولة والتفريغ.وثمن الجهود المبذولة من كافة الدوائر والأقسام العاملة في الميناء بالمحافظة على بيئة آمنة وصحية في كافة المرافق المينائية، مشيدا بجهود وإمكانيات فريق الغطاسين الفنية والمهنية في تنفيذ هذه الحملة النوعية، ومؤكدا التزام الموانئ المستمر بتطوير بيئة عمل نظيفة وآمنة لضمان فاعلية عمليات الميناء وتحقيق أعلى مستويات الخدمة والسلامة العامة.