تهديدات "الحوثيين" وسيناريو "رأس الرجاء الصالح".. ما حدود التأثر محليا؟

أحمد الرواشدة

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العقبة - أثار استمرار تهديدات مليشيات الحوثيين لأمن الملاحة البحرية بالبحر الحمر، وإطلاقها صواريخ ومسيرات ضد أهداف تجارية، التساؤل عن حدود تأثيرها محليا على سلاسل الامداد البحري، في وقت يتحدث فيه البعض عن إمكانية أن تشهد بعض السلع ارتفاعا بأسعارها الفترة المقبلة.حتى الآن، لم تتأثر الأسواق المحلية بما يحدث في البحر الأحمر وسط تطمينات رسمية حول مخزون السلع الإستراتيجية، بينما تظهر أرقام حركة الملاحة والمناولة في موانئ العقبة انخفاض في نسبها.الأرقام الصادرة عن شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ تكشف عن انخفاض في حجم المناولة بالموانئ بنسبة 16 %، وتراجع عدد السفن القادمة إلى ميناء العقبة بنسبة14 %، خلال شهر تشرين الثاني "نوفمبر" الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه.وفيما لم تفصح إدارة الموانئ عن أي علاقة بين الانخفاض وما يدور في البحر الأحمر، يرى خبراء في النقل البحري أن الأمور أصبحت واضحة، في إشارة منهم إلى تحويل العديد من شركات النقل البحري وجهتها عن مضيق باب المندب إلى طريق رأس الرجاء الصالح مبتعدة عن تهديدات الحوثيين.في الأيام القليلة الماضية، كانت أعلنت أكثر من شركة نقل كبرى عالمية عن وقف إرسال بواخرها إلى موانئ البحر الأحمر، ومنها بطبيعة الحال العقبة، فيما أخرى حددت مسارات عبر وجهات مختلفة جديدة.وفقا للبيانات البحرية الدولية الأخيرة، دفعت هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، لا سيما تلك المرتبطة بالاحتلال، ببعض الشركات إلى تحويل مسار سفنها بعيدا عن قناة السويس ومضيق باب المندب الإستراتيجي، فقد شوهدت هذه السفن وهي تسلك طريقا أطول حول رأس الرجاء الصالح للوصول إلى أوروبا وآسيا، مما يزيد من وقت عبورها.خبراء توقعوا أن تأثير التهديدات الأمنية على حركة الملاحة المتجهة إلى العقبة ممكن أن تظهر محليا على شكل تأخر في وصول البضائع وارتفاع أسعارها، فيما قد يحتاج ذلك إلى وقت، وهو ما يمنح الحكومة فرصة لاتخاذ إجراءات استباقية للحد من أي تداعيات قد تشهدها الأشهر القادمة.في المقابل، يؤكد الناطق الإعلامي لوزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي أن السلع بكافة أشكالها خاصة التموينية متوفرة وبكميات كافية، والمخزون الإستراتيجي من السلع آمن.وأوضح البرماوي أن سلاسل التوريد تعمل كالمعتاد، ويتم استيراد السلع والبضائع المختلفة من مختلف المنافذ الحدودية والمناشئ المختلفة بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص.عالميا، أدت الهجمات الأخيرة على السفن التجارية في البحر الأحمر إلى رفع أقساط التأمين على السفن، التي تمر عبر مضيق باب المندب إلى البحر الأحمر.وعلى الرغم من أن الارتفاعات في أقساط تأمين السفن لم تكن كبيرة، فإن الحديث يزداد عن إمكانية ارتفاعها مرة واحدة، مما سيؤدي الى ارتفاع كلف البضائع التي تؤم الموانئ نتيجة ارتفاع رسوم التأمين من جهة، وتحويل مسار إبحارها عبر البحر الأبيض المتوسط وصولا الى مقاصدها النهائية.ويعتبر مضيق باب المندب، الممر المائي الإستراتيجي الذي يربط البحر الأحمر ببحر العرب وخليج عدن والذي يربط جنوب غرب آسيا مع شرق أفريقيا، وصولا إلى أوروبا، وتكمن أهميته في كونه ثاني أهم مضيق في العالم من الناحية الإستراتيجية، بعد قناة السويس، لأنه يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، واقتصاديا يقع باب المندب بين ثلاث دول اليمن وإريتريا وجيبوتي، ويوفر المضيق ممرا سهلا وقصيرا للسفن التجارية حول العالم، إذ يبلغ عدد السفن التي تمر عبره نحو 21 ألف ناقلة سنويا، و7 % من إنتاج النفط العالمي.يقول الخبير البحري محمد عبد الله إن عدم استقرار الأمن في البحر الأحمر سيؤدي إلى زيادة تكاليف النقل ومدة العبور في التجارة العالمية بنسبة43 %، مشيرا إلى أن شركات التأمين تعمد لرفع نسبة المخاطر على الوثائق بمجرد امتداد النيران الى البحر وهذا ما حصل في باب المندب للسفن التجارية، مؤكدا أن شركات التأمين ترفع البوالص على السفن او البضائع وفقا لحجم المخاطر على بعض الخطوط الملاحية بعد دراسة الأوضاع ومستوى الخطورة في تلك المناطق.وأضاف عبد الله أن سوق التأمين البحري يتوزع على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين العالمية، مشيرا إلى عدم قدرة شركات التأمين تحمل تغطية البوالص البحرية بدون التعاقد مع شركات إعادة التأمين، مبينا أن شركات التأمين تتحمل جزءا من التغطية فيما تتكلف شركات إعادة التأمين بالجزء الباقي، موضحا أن القدرة المالية تحدد نسبة تحمل شركات التأمين لتغطية وثائق أجسام السفن أو البضائع على متنها، بالإضافة الى الإمكانيات الفنية لدى تلك الشركات.وقال الخبير في النقل البحري والتأمينات المحامي الدكتور عاطف المعايطة إن التهديدات الأمنية في باب المندب ومضيق تيران مقابلة السواحل اليمينة رفعت نسبة التأمينات على البواخر بنسب مجنونة، مؤكدا أن النقل البحري منذ ثلاث سنوات تعرض لعدة انتكاسات بدء من جائحة كورونا والتي ارتفعت فيها اسعار نقل الحاويات إلى 800 % ثم الحرب الروسية الاوكرانية وصولا إلى الأوضاع الأمنية الراهنة في منطقة الشرق الاوسط وعدوان الاحتلال الصهوني على قطاع غزة والتهديد الحوثي بضرب الملاحة البحرية في البحر الأحمر.وبين المعايطة أن وقف كبرى الشركات العالمية الملاحية عمليات الشحن بالحاويات عبر البحر الاحمر يشكل تحديا كبيرا على التجارة البحرية بالنسبة للمستوردين الاردنيين والذي سينعكس على تأخير وصول البضائع وارتفاع كلفة النقل البحري وبالتالي ارتفاع اسعار البضائع في الأسواق المحلية.وأضاف أن الملاحة البحرية في البحر الأحمر أصبحت غير آمنة، ما يشكل خطرا كبيرا على البواخر التي تأتي من باب المندب، مشيرا إلى تأكيدات رسمية عالمية بأن هناك ازدحام بواخر أمام باب المندب مما يفرض تداعيات خطيرة على اقتصاديات الدول ويلمس المستهلك ارتفاعا في بعض السلع.من جانبه يرى المختص في إدارة المخاطر علاء ابو خليل أن هذه العمليات لها تداعيات خطيرة اقتصاديا وسياسيا على المنطقة، ولا يمكن تجاهل التأثير السلبي على اقتصادات الدول المحاذية للبحر الأحمر، وهو ممر بحري هام للتجارة العالمية ونقل الغاز والنفط، وستتكبد هذه الدول خسائر فادحة إذا تم تعطيل الملاحة، علاوة على خسائر قطاع السياحة، وأيضا ازدحام السفن في الموانئ، إضافة إلى ذلك، صعود وتيرة مخاطر العلاوة الجيوسياسية التي ترفع أسعار النفط والغاز، وكذلك تكلفة الشحن البحري والتأمين البحري، كما يدفع ذلك إلى تجنب شركات الشحن لطريق البحر الأحمر، وتلجأ لاستخدام طرق بحرية بديلة، ما يرفع التكاليف ويبطئ وصول البضائع والمواد المنقولة بحرا، وقد يعطل ذلك سلاسل الإمداد البحري واللوجستي.من جهته، يرى التاجر والمطلع على حركات استيراد البضائع، محمد سكر، أنه ونظرا للأهمية الكبيرة للملاحة الدولية في البحر الأحمر، فإن "هجمات الحوثيين" تشكل تهديدا لأمن التجارة والاقتصاد العالمي برمته، مؤكدا أن بعض شركات النقل الملاحية بدأت بتحويل مسار سفنها عن قناة السويس وسلكت طرقا بديلة، مما يعني إطالة مدة الرحلة التي تقطعها سفن الشحن، وهو ما يعني بدوره عرقلة سلاسل الإمداد وارتفاع كلف النقل البحري، وارتفاع كبير في كلف التأمين على السلع العالمية وتجارة النفط والغاز.وتوقع أن الكثير من أصحاب شركات النفط والسلع الأخرى، قد يترددون في إرسال سفنهم إلى مرمى الخطر، وبامتناعهم، سيكونون قد أوقفوا إمدادات النفط والغاز، ما يؤدي إلى نقص في تلك الإمدادات، وبالتالي ارتفاع الأسعار، وهو ما سيقود إلى زيادة تكلفة الإنتاج الصناعي في العالم، وكلفة السلع التجارية ومن ثم الإضرار بالنمو الاقتصادي العالمي والأردن ليس بعيدا عن ذلك.ويوافقه بالرأي التاجر عبد الله الشرباتي الذي قال "إن هناك تأخيرا في بعض البضائع نتيجة تزاحم البواخر على مضيق باب المندب في البحر الاحمر بسبب الاحداث الأمنية"، مؤكدا أن ذلك يؤدي الى تحديات كبيرة للتجار وبالتالي تأثيرها على اسعار السلع والخدمات والبضائع بشكل عام، إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه.ويرى الشرباتي ان المطلوب بالفترة الراهنة أن تأخذ الحكومة ذلك بعين الاعتبار، والبحث عن مخرج تفادي تأخر وصول البضائع بكافة اشكالها سواء التموينية أو غيرها، وأن لايؤثر ذلك سلبا على سلاسل النقل والتزويد.وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، أكد في تصريحات سابقة أن الاقتصاد الوطني الأردني قادر على التغلب على الظروف الراهنة وتداعياتها، مشيرا أن الحكومة اتخذت خطوات عملية لدعم القطاع الصناعي بهدف تعزيز تنافسيته ومساعدته في التصدي للتحديات المختلفة.