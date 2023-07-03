الإثنين 03 تموز 2023
النسخة المطبوعة

جمرك العقبة تتعامل مع 128 ألف مسافر خلال عطلة العيد

مركز جمرك العقبة - (أرشيفية)
مركز جمرك العقبة - (أرشيفية)
تعاملت كوادر الجمارك في مديرية جمرك العقبة بمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مع ما يزيد على 128 ألف مسافر عبر المنافذ الحدودية التابعة لها، ونظّمت 704 بيانات جمركية تم التخليص بها على 1300 حاوية خلال عطلة عيد الأضحى.اضافة اعلان

وقال دائرة الجمارك الأردنية في بيان اليوم الاثنين، إن أعداد المسافرين الذين قُدمت لهم الخدمة في المراكز الجمركية جاءت على النحو التالي: في مركز جمرك حدود الدرّة تم التعامل مع ما يزيد على 63620 مسافرا كانوا على متن 19962 سيارة ركوب، وفي مركز جمرك مطار الملك حسين الدولي تم التعامل مع 2413 مسافرا.

وبحسب البيان، تعامل مركز جمرك وادي اليتم مع 37082 مسافرا كانوا على متن 8371 مركبة، في حين عبر من مركز جمرك وادي عربة 22 ألف مسافر على متن 6 آلاف مركبة فضلاً عن مركز جمرك البواخر الذي تعامل مع 2763 مسافرا و174 مركبة.

يشار إلى أن مديرية جمرك العقبة التي يتبع لها العديد من المراكز الجمركية على المنافذ الحدودية المختلفة وتربط الأردن بالدول الأخرى ومدينة العقبة بباقي محافظات المملكة جميعها تعمل على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات الجمركية. (بترا)
سياح أثناء تجولهم بمدينة العقبة - (الغد)

آمال بارتفاع الحجوزات في العيد.. فعاليات ومهرجانات للعائلات 26 حزيران 2023

إطلاق حملة "إيدك معنا نحمي بحرنا" في العقبة

إطلاق حملة "إيدك معنا نحمي بحرنا" في العقبة 25 حزيران 2023

WhatsApp Image 2023-06-24 at 10.08.49 AM

الصفدي: برامج السلامة والصحة المهنية تشكل أولوية في برامج واستراتيجيات "العقبة الخاصة" 24 حزيران 2023

"الحريات النيابية" تطلع على إجراءات محاكمة الموقوفين بالعقبة

"الحريات النيابية" تطلع على إجراءات محاكمة الموقوفين بالعقبة 22 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
إطلاق حملة "اتركها نظيفة 2023" في العقبة

إطلاق حملة "اتركها نظيفة 2023" في العقبة

29 حزيران 2023
إطلاق حملة "إيدك معنا نحمي بحرنا" في العقبة

إطلاق حملة "إيدك معنا نحمي بحرنا" في العقبة

25 حزيران 2023
WhatsApp Image 2023-06-24 at 10.08.49 AM

الصفدي: برامج السلامة والصحة المهنية تشكل أولوية في برامج واستراتيجيات "العقبة الخاصة"

24 حزيران 2023
حملة نظافة شاملة في رم والديسة

حملة نظافة شاملة في رم والديسة

11 حزيران 2023
اقرأ أيضا
شرطة نجدة

العقبة.. مواطن يهدد بحرق نفسه و3 من أبنائه داخل بنك بعد اقتطاع كامل راتبه

منذ2 ساعة
غطاسون مشاركون بحملة جمع النفايات البحرية بالعقبة-(الغد)

"نفايات بحرية" على الشاطئ.. رسالة من جوف البحر لزوار العقبة

منذ20 ساعة
أحد فنادق العقبة

العقبة: 100 ألف زائر في العيد

01 تموز 2023
WhatsApp Image 2023-07-01 at 12.51.22 PM

افتتاح المركز الأردني للدراسات الصينية

01 تموز 2023
إطلاق حملة "اتركها نظيفة 2023" في العقبة

إطلاق حملة "اتركها نظيفة 2023" في العقبة

29 حزيران 2023
العقبة تعلن عن فعاليات ترفيهية عدة خلال العيد

العقبة تعلن عن فعاليات ترفيهية عدة خلال العيد

27 حزيران 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

 يهددون أمنهم بأيديهم

ماهر أبو طير |اليوم

تطرف مستفحل في تل ابيب

جهاد المنسي |اليوم

الموعد القريب!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

اتحاد الكرة.. ماذا يفعل؟

خالد خطاطبة |اليوم

أفكار خطيرة على الأردن وفلسطين

سميح المعايطة |اليوم

إعلام جدليات الدجل

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات | منذ20 ساعة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
خزان النفط اليمني "صافر"، الذي يهدد بكارثة بيئية - (أرشيفية)

إنقاذ خزان "صافر": عمل أممي لتجنب كارثة بيئية في اليمن

ترجمات |26 حزيران 2023
1687431929137478500

الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"

ترجمات |23 حزيران 2023
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات |21 حزيران 2023
 