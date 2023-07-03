جمرك العقبة تتعامل مع 128 ألف مسافر خلال عطلة العيد

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تعاملت كوادر الجمارك في مديرية جمرك العقبة بمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مع ما يزيد على 128 ألف مسافر عبر المنافذ الحدودية التابعة لها، ونظّمت 704 بيانات جمركية تم التخليص بها على 1300 حاوية خلال عطلة عيد الأضحى.وقال دائرة الجمارك الأردنية في بيان اليوم الاثنين، إن أعداد المسافرين الذين قُدمت لهم الخدمة في المراكز الجمركية جاءت على النحو التالي: في مركز جمرك حدود الدرّة تم التعامل مع ما يزيد على 63620 مسافرا كانوا على متن 19962 سيارة ركوب، وفي مركز جمرك مطار الملك حسين الدولي تم التعامل مع 2413 مسافرا.وبحسب البيان، تعامل مركز جمرك وادي اليتم مع 37082 مسافرا كانوا على متن 8371 مركبة، في حين عبر من مركز جمرك وادي عربة 22 ألف مسافر على متن 6 آلاف مركبة فضلاً عن مركز جمرك البواخر الذي تعامل مع 2763 مسافرا و174 مركبة.يشار إلى أن مديرية جمرك العقبة التي يتبع لها العديد من المراكز الجمركية على المنافذ الحدودية المختلفة وتربط الأردن بالدول الأخرى ومدينة العقبة بباقي محافظات المملكة جميعها تعمل على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات الجمركية. (بترا)