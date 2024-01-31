حزمة مشاريع لتجويد ورفع الخدمات المقدمة بجمارك العقبة

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العقبة- أطلقت دائرة الجمارك الأردنية، مشروع القائمة الذهبية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بهدف منح مزايا وتسهيلات كبيرة للشركات المدرجة على القائمة ضمن شروط ومتطلبات البرنامج.واعلنت خلال ورشة عمل نظّمتها دائرة الجمارك حول مشروع الموافقات والرخص الأردني، عن إطلاق مشروع إعادة هندسة الإجراءات الجمركية ومشروع نظام الموافقات المسبقة والرخص الأردنية في العقبة، بحضور رئيس مجلس مفوضي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز، ومدير عام دائرة الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة، وممثلين عن كافة الجهات الرقابية والقطاع الخاص استكمالًا لمسيرة الدائرة في التطوير والتحديث، وتسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية والتي تأتي انسجامًا مع الرؤى الملكية السامية والتوجيهات الحكومية؛ تجسيدًا لمفهوم الشراكة والتعاون بين القطاعات الوطنية المختلفة.وأكد الفايز خلال رعايته حفل إطلاق المشروع الدور الذي تقوم به دائرة الجمارك في تسهيل الإجراءات الجمركية لمتلقي الخدمة في كافة المعابر الحدودية، مشيراً إلى أن الدائرة تعتبر صمام الأمان للاقتصاد الوطني الأردني وتعمل بكل حرفية ومهنية ووفق أعلى المعايير الدولية المتعلقة بالعمل الجمركي.وأضاف: "نهدي هذا الإنجاز والمشاريع الخدميّة لجلالة القائد في عيد ميلاده الميمون، مؤكداً أن جلالته هو المحفز الأول للإنجاز وهو الباني الذي جعل من الأردن واحة أمن واستقرار ومحط أنظار الجميع من كل دول العالم ويسعى لأن يكون الأردن في مصاف الدول المتقدمة في جميع المجالات.ولفت الفايز إلى أن العقبة هي البوابة الرئيسة للاستيراد والتصدير وهي الشريان الرئيس للاقتصاد الوطني الأردني وحققت أهدافها بفضل الجهود الملكيّة والمتابعة المستمرة لهذا المشروع ليكون أنموذجا يحتذى به في كافة محافظات المملكة.من جانبه، قال مدير عام الجمارك اللواء جلال القضاة: "نحتفل اليوم بمناسبة عيد ميلاد جلالة القائد الملك عبدالله الثاني بإنجاز مجموعةٍ من المشاريع التطويريّة والتحديثيّة التي تخص عمل الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تأتي تجسيداً للرؤى الملكيّة الساميّة للنهوضّ بمستوى الخدمات المقدّمة من القطاع العام لشركائه في القطاع الخاص، واستكمالًا لمسيرة الدائرة في التطوير والتحديث وتسهيل الإجراءات الجمركية وبما ينسجم والمعايير الدوليّة سعياً لتعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.وأعرب القضاة عن أمله بتعاون الشركاء لتحقيق مزيد من الإنجازات والأهداف الوطنية العليا وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيداً بدور سلطة منطقة العقبة الاقتصادية وتعاونها البناء لإنجاز هذه المشاريع ومن أهمها "القائمة الذهبية والرخص المسبقة وإعادة هندسة الإجراءات الجمركيّة" التي ستعمل على تسهيل الإجراءات ورفع مستوى الخدمات لمتلقي الخدمة وتوفير بيان جمركي موحدّ.وأكد حرص الدائرة على تطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية الذكيّة وحوسبة كافة الإجراءات الجمركية بهدف التسهيل على متلقي الخدمة وتبسيط الإجراءات وتسهيل عملية التبادل التجاري ما يرفع سويّة الاقتصاد الوطني.وثمن القضاة الموقف الأردني المشرّف مع الأهل في غزة ملكاً وحكومةً وشعباً، منوهاً إلى أن دائرة الجمارك اتخذت العديد من الإجراءات العاجلة للتعامل مع أزمة تباطؤ وصول البضائع لميناء العقبة بسبب التوتر الحاصل في باب المندب، حيث قامت الدائرة بتفعيل خطط الطوارئ ورفع مستوى التنسيق مع كافة الشركاء والأجهزة المختصّة إضافة إلى أن الحكومة اتخذت قراراً بتثبيت أجور الشحن كما كانت قبل اندلاع الأزمة.-(بترا:امين المعايطة)