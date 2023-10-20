حشود: من العقبة تحية للنخبة الغزاوية (فيديو)

أحمد الرواشدة

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شارك المئات بالمسيرة التضامنية الحاشدة التي انطلقت من امام مسجد عمر بن الخطاب انتهاء باشارة المحدود في مدينة العقبة لنصرة أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون منذ أيام لعدوان صهيوني سافر وغاشم أدى لاستشهاد وإصابة الآلاف من الأبرياء والأطفال والنساء، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة والمجازر الذي يتعرض له الاهل بغزة هاشم.وأدان المشاركون في المسيرة الجرائم الوحشية وحرب الإبادة التي يمارسها الكيان الصهيوني الغاصب على سكان غزة، مستنكرين حرب الإبادة الشاملة التي تتعرض لها هذه المدينة الصامدة والصابرة، منددين بالصمت المخزي والمعيب من الدول العربية التي لم تحرك ساكناً تجاه القضية الفلسطينية والمقدسات، باعتبارها القضية العربية والإسلامية الأولى والأهم.وهتف المشتركين .. من العقبة تحية للنخبة الغزاوية .. وهي الشعب في الساحات وما بدوا مفاوضات .. على القدس رايحين احرار فاتحين.