حشود: من العقبة تحية للنخبة الغزاوية (فيديو)

وأدان المشاركون في المسيرة الجرائم الوحشية وحرب الإبادة التي يمارسها الكيان الصهيوني الغاصب على سكان غزة، مستنكرين حرب الإبادة الشاملة التي تتعرض لها هذه المدينة الصامدة والصابرة، منددين بالصمت المخزي والمعيب من الدول العربية التي لم تحرك ساكناً تجاه القضية الفلسطينية والمقدسات، باعتبارها القضية العربية والإسلامية الأولى والأهم.
وهتف المشتركين .. من العقبة تحية للنخبة الغزاوية .. وهي الشعب في الساحات وما بدوا مفاوضات .. على القدس رايحين احرار فاتحين.
العقبة الآن pic.twitter.com/hwiwnnPDjL— جريدة الغد (@AlghadNews) October 20, 2023