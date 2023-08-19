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حملات رقابية مكثفة على المواد الغذائية تحت الشمس في العقبة

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حملات رقابية مكثفة على المواد الغذائية تحت الشمس في العقبة
العقبة- أوعز مفوض المدينة والإقليم في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عبدالله النجادات للجهات الرقابية في السلطة بتكثيف حملاتها الرقابية على الأغذية المعروضة تحت أشعة الشمس في ظروف غير صحية.اضافة اعلان

وعملت كوادر الرقابة الصحية على تنفيذ 13 حملة منذ بداية موسم الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة تم خلالها إتلاف تسعة أطنان من المواد الغذائية كانت في غالبها من المياه الصحية والمياه الغازية والشيبس.

وأوضح نائب مدير الرقابة والتنفيذ المهندس عبدالله الحجي أن عرض المواد الغذائية في ظروف غير صحية يؤدي إلى تلفها وتغير في خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة، ما يتسبب بالأمراض على المدى المتوسط والبعيد.

كما دعا الحجي لوقف استمرار الاستهتار من قبل بعض التجار بصحة المواطنين، مبينا أن السلطة سوف تستمر بمصادرة وإتلاف المواد الغذائية المعروضة تحت أشعة الشمس واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
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