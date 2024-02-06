الثلاثاء 06 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حملة لتنظيف جوف البحر

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حملة لتنظيف جوف البحر

نفذت القوة البحريّة والزوارق الملكيّة بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني والإدارة الملكية لحماية البيئة بالتنسيق مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اليوم الثلاثاء، حملة لتنظيف جوف البحر في منطقة الشاطئ الأوسط بمشاركة 18 غطاساً.اضافة اعلان
وتمكنت الفرقّ المُشاركة من استخراج نفايّات راكدّة تحت المّاء وعدد من الإطارات، غالبيّتها منّ قواريّر المشروبات الغازيّة والمياه المعدنيّة وعبوات وأكياس بلاستيكّية متنوعة والإطارات والمواسير البلاستيكية والمعدنية.
وتأتي هذه الحملات استكمالاً للجهود المشتركة بين العقبة الخاصة والمؤسسات الوطنية بهدف المحافظّة على البيئّة البحرّية في خليج العقبّة.
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