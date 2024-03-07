الخميس 07 آذار 2024
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حملة للحد من انتشار النفايات في منطقة وادي رم السياحية

مشاركون في حملة للحد من انتشار النفايات بمنطقة وادي رم السياحية
مشاركون في حملة للحد من انتشار النفايات بمنطقة وادي رم السياحية

للمساهمة في الحدّ من ظاهرة انتشار النفايات في منطقة وادي رم السياحية، اطلقت محمية رم الطبيعية برامج توعويّة خاصة بالنشاطات المدرسيّة تحت مسمى "البرنامج التعليمي"، (نحو رمّ أجمّل) الذي ينفذها قسم التوعيّة البيئيّة في منطقة وادي رمّ الطبيعية على مدار العام وبشكل مستمر للمساهمة في الحدّ من ظاهرة إنتشار النفايات وذلك بالتعاون مع مدارس مديرّية التربية والتعليم ومديرّية الثقافة العسكرية.
 
وقال مدير منطقة وادي رمّ صالح النعيمات أن هذه الحملة تأتي لتعزيز وبناء الوعّي لدى طلبة المدارس في الحفاظ على نظافة البيئة في منطقة رمّ التي تمتاز بجمال طبيعتها الخلابة، مشيداً بجهود المشاركين في الحملة خلال مرحلتها الأولى والتي ستستمر على مدار العام.

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وأعرب مشرفو المدارس عن استعدادهم ورغبتهم الكبيرة في المشاركة بهذه الحمّلة بشكل مستدام والتي تحفز الطلبة على المحافظة على نظافة البيئة ونقل هذه التجربة والوعّي إلى زملائهم الطلبة في المدارس.
  
جدير بالذكر إنه قد شارك في حملة النظافة ما يزيد عن نحو150 طالباً ومشاركاً من مدارس الشاكرية العسكرية للبنين ومدرسة الصالحية الثانوية للبنين ومدرسة رمّ الثانوية للبنين وأبناء المجتمع المحلي، حيث تم تقسيم المشاركين في الحملة إلى مجموعات إستهدفت المناطق الأكثر عرضهً لوجود النفايات، حيث كان للحملة الأثر الكبير في تنظيف هذه الأماكن التي أظهرت  مناظراً جماليّة تعكسّ جمال الطبيعة داخل محميّة وادي رمّ.

وفي نهاية الحملة شكرّ فريق إدارة الحملة المشاركين مؤكدين على أهمية دورهم وجهودهم في نشر الوعيّ البيئي بالحفاظ على رمّ وجمالها الخلاب.

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