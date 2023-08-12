خليفات: تحديد دوام النوبات الصباحية والمسائية في موانئ العقبة

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احمد الرواشدةالعقبة - قرر مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ الدكتور محمود خليفات بدء دوام النوبة الصباحيه من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 10 صباحا، على أن يبدأ دوام النوبة المسائية الساعة 5 مساء، وذلك في تأكيد واضح على أن سلامة الموظفين والعمال في الميناء أولوية مطلقة.يأتي ذلك حفاظاً على سلامة الموظفين والعاملين في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانىء ونظراً للظروف الجوية المتوقعة ومرور المملكة بموجة حرّ ودرجات حرارة فوق معدلاتها السنوية.واكد خليفات أن أقسام الكهرباء والسلامة العامة والقسم الصحي في ميناء العقبة وضعت في حالة إستنفار تام لمواجهة تداعيات الموجة الحارة، ومتابعه كافة الأمور الفنية والتشغيلية داخل ساحات ومستودعات وأرصفة الموانيء، وعمليات المناولة.وشدد مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ على أن إدارة الشركة تحرص على سلامة الموظفين والعاملين في كافة الظروف من خلال توفير ادوات السلامه العامه ومتابعة الظروف الجوية مشيرا إلى أن قرار تحديد عمل النوبات الصباحية والمسائية خلال موجة الحر الشديدة التى تجتاح المملكة حاليا هو إجراء مؤقت، للحفاظ على سلامة الموظفين والعمال، مشيرا إلى أنه تم توفير وتوزيع كميات كبيره من مياه الشرب المبردة في كافة مناطق ومرافق الميناء للتخفيف والتبريد على العاملين ومرتادي الميناء من شركات وسائقى الشاحنات وغيرهم.