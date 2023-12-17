الأحد 17 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

خليفات : 20 باخرة في طريقها لميناء العقبة حتى نهاية الشهر الحالي

حاويات بضائع في ميناء العقبة - (أرشيفية)
حاويات بضائع في ميناء العقبة - (أرشيفية)

 

 أعلن مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ الدكتور محمود  خليفات عن إنتظام وصول كافة البواخر التجارية المقرر وصولها الى ميناء العقبة ضمن برامجها المعدة مسبقا إلى الميناء الجديد دون أي تاخير وذلك لتفريغ حمولاتها المقررة على أرصفة الميناء وفقاً لبرنامج  إستقبال وإصطفاف هذه البواخر .اضافة اعلان

وبين خليفات أن 20 باخرة بدأت أولها في الإصطفاف على ارصفة ميناء العقبة اعتباراً من يوم امس وحتى نهاية الشهر الحالي وحسب البرنامج المقرر لوصول كل باخرة مشيراً لوصول أول 3  بواخر  يوم أمس  الأولى  محملة ب 59 ألف طن من مادة الذرة والباخرة الثانية محملة ب 7 الآف رأس من العجول والثالثة محملة ب 16 ألف رأس من الاغنام .

وبين  أن أرصفة الميناء  إستقبلت  اليوم عدد من البواخر التجارية المحملة بمختلف المواد والسلع حيث وصلت باخرة محملةب 4 الآف طن مواد كيماوية وباخرة محملة ب6 الآف رأس من العجول والاغنام وباخرة محملة ب 134 ألف طن من النفط وباخرة محملة بمواسير مختلفة وآليات واخشاب  وباخرة محملة بأعلاف مكيسة وأمونيا ومواد أولية وباخرة سيارات عليها 116 سيارة وباخرة محملة بحديد ومواد أولية وباخرة ديزل على متنها 30 الف طن .

وكشف خليفات عن برنامج وصول البواخر الاخرى حتى نهاية الشهر الحالي على النحو التالي  باخرة رول صاج ومواسير بوزن 9 الآف طن وباخرة زيوت معدنية وباخرة صويا تحمل 38 ألف طن وباخرة مواد كيماوية وباخرة سيارات تحمل 900 سيارة وباخرة صويا اخرى تحمل 35 ألف طن وباخرة ذرة تحمل 61 الف طن وفي 28 من الشهر الحالي وصول باخرة سيارات على متنها 1500 الف سيارة.

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