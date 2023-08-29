الثلاثاء 29 آب 2023
النسخة المطبوعة

دانيال الظاهر يفوز بلقب دوري أيلة الشهري للجولف

دانيال الظاهر يفوز بلقب دوري أيلة الشهري للجولف
دانيال الظاهر يفوز بلقب دوري أيلة الشهري للجولف

العقبة - فاز اللاعب دانيال الظاهر من فريق أيلة للناشئين بلقب دوري أيلة  الشهري للجولف والذي ينظم بنسخته السابعة بمشاركة 25 لاعب من مختلف الدول العربية والعالمية، فيما فاز اللاعب جمال برزاوي بالمركز الثاني يليه اللاعب عبد الرحمن الظاهر بالمركز الثالث.اضافة اعلان
ويأتي تنظيم البطولة الشهرية للجولف في واحة أيلة برعاية فندق حياة ريجنسي لكافة الاعمار من 14 عاما ولغاية 80 عاما فما فوق .
في الوقت الذي من المتوقع ان تقام النسخة الثامنة في شهر تشرين اول المقبل والتاسعة في شهر تشرين ثاني والعاشرة في شهر كانون اول من هذا العام، حيث إن البطولة تتميز بأن كل ضربة تحتسب لكل لاعب على مجموع عدد الضربات stroke play.
هذا وشارك في البطولة 5 لاعبين من فريق أيلة للناشئين وهم  عبد الرحمن الظاهر و سمعان عكروش و دانيال الظاهر وياسمين الظاهر وادم السعودي. 
من جهته قال المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس سهل دودين: "ان هذه البطولة تأتي ضمن خطة أيلة الاستراتيجية في اقامة البطولات والبرامج الرياضية لدعم الرياضة والرياضة الصحية وربطها بالسياحة لتسويقها في المنطقة الداخلية والخارجية  بالاضافة الى وضع المنطقة على الخارطة السياحية والرياضية من خلال تسليط الضوء على البرامج الدورية والبطولات المحلية والعربية والدولية في كافة المرافق الرياضية الخاصة في أيلة ببصمة متميزة ومنافسة".
ويشار الى ان نادي أيلة للجولف يتميز بمجموعة شاملة من المرافق والتسهيلات يشمل : ملعب جولف للبطولات والذي يحتوي على 18 حفرة – 7152 ياردة، بار 72، بالاضافة الى ملعب أكاديمية يحتوي على 9 حفر مضاء بالكامل – 1،085 ياردة، 27 بار واستوديوهات داخلية للتمرن على رمي الكرات واستوديو للتسديد، بالإضافة مضمار الرمي الطويل للتمرين ومسطحات خضراء، ومناطق لعب قصيرة.
ويضم نادي جولف أكاديمية أيلة مدربين مؤهلين من منظمة محترفي الجولف (PGA).
جانب من مدينة وميناء العقبة-(الغد)

"العقبة الرقمية".. نقطة ربط للتقنية العالمية توطن صناعة تكنولوجيا المعلومات 17 آب 2023

إخماد حريق شب في مستودعين بالعقبة

إخماد حريق شب في مستودعين بالعقبة 16 آب 2023

1692030981584969300

بعد حملات رقابية وتوعوية.. %20 تراجع المخالفات البيئية بشواطئ العقبة 14 آب 2023

WhatsApp Image 2023-08-13 at 4.54.19 PM

محافظ العقبة يرعى اجتماعا تعريفيا لصندوق حياة للتعليم 13 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
أيلة تطلق حملتها السنوية "العودة إلى المدارس" تتضمن 4 برامج نوعية

أيلة تطلق حملتها السنوية "العودة إلى المدارس" تتضمن 4 برامج نوعية

26 آب 2023
أيلة تجدد تعاونها مع مركز الإسعاف الجوي الأردني

أيلة تجدد تعاونها مع مركز الإسعاف الجوي الأردني

23 آب 2023
بدء انطلاق التعاون المشترك بين سلطة العقبة ووزارة التربية والتعليم

اتفاقية بين "العقبة الخاصة" والتربية لنقل طلبة مجمع مدارس الأردن

22 آب 2023
WhatsApp Image 2023-08-20 at 3.17.38 PM

نفي وجود جرثومة في مياه العقبة

20 آب 2023
أيلة ترفد القطاع الرياضي بمجموعة من المنشآت للألعاب الفردية والجماعية

أيلة ترفد القطاع الرياضي بمجموعة من المنشآت للألعاب الفردية والجماعية

20 آب 2023
WhatsApp Image 2023-08-19 at 4.25.15 PM

حملات رقابية مكثفة على المواد الغذائية تحت الشمس في العقبة

19 آب 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

حتى لا نتورط في التضليل

ماهر أبو طير |اليوم

تخفيض المقاعد الجامعية.. ضربة جديدة للتعليم

محمود الخطاطبة |اليوم

مشكلة الدوام في مدارس التعليم العام

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

ملتقى التحديث في البحر الميت

سلامة الدرعاوي |اليوم

الناتج المحلي الإجمالي: ضرورة الفهم لاتخاذ القرار

رعد التل |اليوم

قانون ريكو

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
ترجمات
يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة "فاغنر"، لقطة من فيديو، حزيران (يونيو) 2023 – (المصدر)

حماقة بريغوجين

ترجمات | منذ14 ساعة
رسم تعبيري للفنان مايك ماكويد - (المصدر)

المهمة البغدادية: من كان وراء أكبر سرقة مصرفية في التاريخ؟ (2-2)

ترجمات |27 آب 2023
1692894349179857100

من المسؤول عن تعثر الهجوم الأوكراني المضاد؟

ترجمات |25 آب 2023
1692894801609865400

انقلاب النيجر يهدد إستراتيجية الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب وروسيا

ترجمات |25 آب 2023
انفجار مرفأ بيروت، آب (أغسطس) 2000 - (المصدر)

المخاطر في مرافئ لبنان.. السفن غير المستوفية للمعايير

ترجمات |23 آب 2023
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
 