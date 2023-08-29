دانيال الظاهر يفوز بلقب دوري أيلة الشهري للجولف

احمد الرواشدة

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العقبة - فاز اللاعب دانيال الظاهر من فريق أيلة للناشئين بلقب دوري أيلة الشهري للجولف والذي ينظم بنسخته السابعة بمشاركة 25 لاعب من مختلف الدول العربية والعالمية، فيما فاز اللاعب جمال برزاوي بالمركز الثاني يليه اللاعب عبد الرحمن الظاهر بالمركز الثالث.ويأتي تنظيم البطولة الشهرية للجولف في واحة أيلة برعاية فندق حياة ريجنسي لكافة الاعمار من 14 عاما ولغاية 80 عاما فما فوق .في الوقت الذي من المتوقع ان تقام النسخة الثامنة في شهر تشرين اول المقبل والتاسعة في شهر تشرين ثاني والعاشرة في شهر كانون اول من هذا العام، حيث إن البطولة تتميز بأن كل ضربة تحتسب لكل لاعب على مجموع عدد الضربات stroke play.هذا وشارك في البطولة 5 لاعبين من فريق أيلة للناشئين وهم عبد الرحمن الظاهر و سمعان عكروش و دانيال الظاهر وياسمين الظاهر وادم السعودي.من جهته قال المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس سهل دودين: "ان هذه البطولة تأتي ضمن خطة أيلة الاستراتيجية في اقامة البطولات والبرامج الرياضية لدعم الرياضة والرياضة الصحية وربطها بالسياحة لتسويقها في المنطقة الداخلية والخارجية بالاضافة الى وضع المنطقة على الخارطة السياحية والرياضية من خلال تسليط الضوء على البرامج الدورية والبطولات المحلية والعربية والدولية في كافة المرافق الرياضية الخاصة في أيلة ببصمة متميزة ومنافسة".ويشار الى ان نادي أيلة للجولف يتميز بمجموعة شاملة من المرافق والتسهيلات يشمل : ملعب جولف للبطولات والذي يحتوي على 18 حفرة – 7152 ياردة، بار 72، بالاضافة الى ملعب أكاديمية يحتوي على 9 حفر مضاء بالكامل – 1،085 ياردة، 27 بار واستوديوهات داخلية للتمرن على رمي الكرات واستوديو للتسديد، بالإضافة مضمار الرمي الطويل للتمرين ومسطحات خضراء، ومناطق لعب قصيرة.ويضم نادي جولف أكاديمية أيلة مدربين مؤهلين من منظمة محترفي الجولف (PGA).