سلطة العقبة: إيقاف العمل بالمنشآت الصناعية بسبب الأحوال الجوية

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صرح مصدر مسؤول في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بأنه تم التبليغ من قبل غرف العمليات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في تمام الساعة 12:15 صباحا عن وجود انبعاثات ورائحة غازات في منطقة الموانئ على الشاطىء الجنوبي.وبناءً على الإجراءات المتبعة فقد تم إسعاف 20 موظفاً تابعين لشركة الموانئ لشعورهم بضيق التنفس خلال عملهم في المنطقة الصناعية الجنوبية والموانئ إلى المراكز الطبية في مؤسساتهم.وتعزيزاً لتلافي أي أضرار صحية قد تقع، فقد تم إسعاف الحالات إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري في العقبة.وبعد المعاينة الطبية وبعد استقرار وضع جميع الحالات صحياً، جاءت التوصية الطبية بعدم الحاجة لأي إجراءات طبية نتيجة ما حدث في موقع العمل، حيث خرجت جميع الحالات بعد التعافي.من جانبها قامت سلطة منطقة العقبة بمتابعة قراءات محطة الرقابة النوعية للهواء المحيط والموجودة في الموانئ الجنوبية حيث أظهرت أن جميع قراءات الغازات ضمن المواصفة الأردنية والحدود المسموح بها، باستثناء ارتفاعات طفيفة من الأغبرة تجاوزت 200 ميكرو غرام / مترمكعب خلافا للمعدلات الطبيعية السائدة في المنطقة.إضافة إلى سيادة ظروف جوية ساكنة تماماً أدت إلى تراكم الأغبره بالأجواء المحيطة في المنطقة.وبناءً عليه، فقد تم تفعيل الإجراءات الاحترازية في المنشآت الصناعية العاملة في المنطقة وذلك بإيقاف جميع العمليات لحين إنتهاء الحالة الجوية الساكنة.وحرصاً على سلامة المواطنين في مدينة العقبة ستستمر أعمال الرصد والرقابة النوعية والهواء المحيط بشكل مستمر لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية تزامناً مع زيادة الظروف الجوية المناخية المحملة بالأغبره في المنطقة المحيطة في أطراف المدينة وما حولها.