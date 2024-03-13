سلطة العقبة تبدأ الموسم الرابع من "حفظ النعمة"

أحمد الرواشدة

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وأكد ممثل سلطة منطقة العقبة الخاصة الدكتور جبريل الخطيب أن المشروع يهدف إلى تعزيز تطبيق مبدأ التكافل الاجتماعي والتشاركي بين القطاع العام والخاص والعمل التطوعي لخدمة المجتمع، إضافة إلى إعادة تدوير فائض الطعام الصحي الطازج.بدورها، قالت ممثل شركة "أروباسير" حنين الجارحي إن هذا المشروع للموسم الرابع جاء استكمالاً لسلسلة تنفيذ المواسم الماضية خلال شهر رمضان المبارك وبهدف تعزيز التكافل الاجتماعي وتخفيف الهدر والمحافظة على النعمة، وذلك من خلال إعادة تعبئة وتوزيع الطعام الفائض (غير الملموس) على المحتاجين.وأشارت الجارحي إلى دور مديرية الصحة من خلال مندوبهم للتأكد من سلامة إجراءات تجهيز الوجبات إلى جانب دور مديرية المجتمع المحلي بالتنسيق مع ضباط الأحياء السكنية لإيصال الوجبات للمحتاجين للوصول إلى هدف المشروع المتمثل بتحقيق التكافل الاجتماعي وخفض العبء البيئي ووقف الفائض للمتبقيات الغذائية.وساهم عدد من الفنادق في المشروع لتعزيز دورهم في المسؤولية المجتمعية والبيئية فيما يخص بيئة العقبة والحفاظ على ميزتها كمدينة تسعى للأفضل من باب التعاون كي تصفرّ دولاب النفايات من خلال التعاون لخفض العبء البيئي ووقف الفائض للمتبقيات الغذائية.