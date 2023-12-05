سلطة العقبة ترفع جاهزيتها للتعامل مع الحالة الجوية

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أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حالة رفع الجاهزية والاستعداد في العقبة من مساء اليوم الثلاثاء ولغاية مساء يوم الأربعاء، بناءً على التحذيرات والنشرات والتوقعات الجوية من قبل دائرة الأرصاد الجوية للحالة الجوية المتوقعة.وبينت السلطة، أنه وبالتعاون مع الجهات المعنية اتخذت كافة الإجراءات والتدابير اللازمة وتوزيع الفرق والآليات حسب خطة الطوارئ في الميدان للتعامل مع الحالة الجوية في العقبة.وأضافت أنه نظراً للحالة الجوية هناك احتمالية لتشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في مجاري وقنوات تصريف الأمطار خلال الحالة الجوية القادمة، داعيةً الإخوة المواطنين بالابتعاد عن مجاري السيول وقنوات التصريف وأماكن تجمع مياه الأمطار للحفاظ على سلامتهم وفي حال أي طارئ بخصوص الحالة الجوية يرجى الاتصال مع غرفة عمليات السلطة من خلال الرقم التالي ٠٣٢٠٣١١٢٢ وعلى مدار الساعة.وأكدت السلطة استمرار عمليات المناولة في كافة أرصفة الموانئ لإدامة سلسلة النقل والتزويد من العقبة لكافة محافظات المملكة خلال الحالة الجوية المتوقعة .